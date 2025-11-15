ASV ģenerālprokurore Pema Bondi piektdien paziņoja, ka pēc prezidenta Donalda Trampa pieprasījuma ir likusi federālam prokuroram izmeklēt dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna attiecības ar Bilu Klintonu un citiem Trampa politiskajiem pretiniekiem.
Bondi platformā "X" paziņoja, ka uzdevusi vadīt šo izmeklēšanu Manhetenas prokuroram Džejam Kleitonam.
Republikāņu kongresmeņi šonedēļ publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 000 lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps.
Tramps, kurš gadiem ilgi bijis draugos ar Epstīnu, nepaskaidroja, kādus ar Epstīnu saistīstus noziegumus Tieslietu ministrijai vajadzētu izmeklēt.
Sociālo mediju ierakstā, kurā Tramps pieprasīja šo izmeklēšanu, ir minēti vairāki vīrieši, bet nevienu no viņiem Epstīna upuri nav apsūdzējuši seksuālos pārkāpumos.
Dažas stundas pirms Bondi paziņojuma Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" ierakstīja, ka viņš lūgs ģenerālprokurori, Tieslietu ministriju un Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) izmeklēt Epstīna "iesaisti un attiecības" ar Bilu Klintonu un citiem vīriešiem, tai skaitā bijušo finanšu ministru Leriju Samersu un sociālā tīkla "LinkedIn" dibinātāju un Demokrātu partijas ziedotāju Rīdu Hofmanu.
Tramps, kurš nosaucis šo lietu par "Epstīna viltojumu, kurā iesaistīti demokrāti, nevis republikāņi", paziņoja, ka izmeklēšanai vajadzētu ietvert arī finanšu milzi "JPMorgan Chase", kas nodrošināja banku pakalpojumus Epstīnam, un "daudzus citus cilvēkus un institūcijas".
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
