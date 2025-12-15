Mūsdienās mainīgo darba tendenču dēļ kļūst aizvien grūtāk izvēlēties sev piemērotu izglītību un darbu. Šīs izmaiņas var radīt apjukumu, kuru mācību programmu labāk izvēlēties, lai iegūtu sev vēlamo darbu.
Ievērojamas pārmaiņas darbā un mācībās rada digitālo risinājumu pielietojums, jo parādās jaunas profesijas, par kādām iepriekš neviens nebūtu aizdomājies. Darbs ar datoru un digitālo vidi jau ir kļuvis tik pierasts, ka ir grūti iztēloties ikdienu bez viedierīcēm. Līdz ar to arī daudzas profesijas strauji pārņem digitalizācija un automatizācija, kas liek pielāgoties arī darba meklētājiem.
Izglītības un darba iespēju meklēšanā ieteicams izmantot izglītības un karjeras atbalsta platformas un rīkus, kas parāda kandidāta prasmes un ļauj akcentēt vakancei atbilstošās personības īpašības. Interneta dzīles sniedz daudz un dažādas platformas, kas var par maksu vai bez maksas palīdzēt plānot karjeras izaugsmi, tāpēc ir būtiski izvērtēt piedāvājuma uzticamību un atpazīstamību, lai veidojot CV vai piesakoties darbā nebūtu pārsteigumu.
Viens no šādiem izglītības un karjeras atbalsta rīkiem ir Europass. Tas ir uzticams bezmaksas palīgs mācību iespēju un darba vietu meklējumos. Ar Europass var ne tikai izveidot CV un motivācijas vēstuli, bet arī atrast savu vēlamo mācību programmu un sapņu darbu gan Latvijā, gan Eiropā. Europass piedāvā arī salīdzināt, kādas ir darba tirgus tendences starp Eiropas valstīm. Darba un prasmju tendenču rīks ļauj atrast informāciju par konkrētu profesiju pieprasījumu Eiropā un noskaidrot, kādas galvenās prasmes ir vajadzīgas konkrētajai profesijai.
Europass platformā ir sadaļas „Mācies Eiropā” un „Strādā Eiropā”.
Sadaļā „Mācies Eiropā” var atrast ne tikai konkrētas mācību iespējas, bet arī informāciju par dažādām Eiropas valstu atbalsta iestādēm, kas var palīdzēt potenciāliem studentiem.
Sadaļā „Strādā Eiropā” pieejams plašs darba sludinājumu klāsts no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Šajā sadaļā atrodama informācija par atbalstu darbam Eiropā, piemēram, dažādas valstu un Eiropas iestādes, kas sniedz informāciju par reglamentētajām profesijām, dzīvošanu un darba apstākļiem, nodarbinātības aģentūru valstī, migrāciju, u.c.
Lai gan Europass platformā ir skatāma kodolīga informācija par mācību iespējām Latvijā, plašāku mūsu valstī pieejamo kvalifikāciju aprakstu nodrošina Latvijas kvalifikāciju datubāze. Šajā datubāzē atrodama plaša informācija latviešu un angļu valodās par mācību iespējām pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpēs Latvijā. Kvalifikācijas iespējams salīdzināt, lai atrastu sev piemērotāko.
Ieej europass.eu un izmanto platformas plašās iespējas!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu