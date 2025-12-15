Man paziņa no kāda Gambijas veikala atnesa negaidītu cienastu – garos čipsus ar vasabi garšu. Viņš ražotājam nepievērsa uzmanību, bet es ar lepnumu izsaucos un parādīju – "Made in Latvia"! Mana pieredze liecina – Latvijas viesu ciemkukulī atvestās šprotes, šokolādes, cepumi un citi dzimtenes labumi vienmēr saņem atzinīgu vērtējumu un pazūd ļoti ātri. 

Āfrikā ir ap pusotru miljardu iedzīvotāju, un, ja katrs izdotu par Latvijas preci tikai vienu eiro gadā, summa būtu vērā ņemama. Pagaidām mūsu uzņēmumi šajā kontinentā ir maz pārstāvēti, taču pat mazās Gambijas veikalos gadījies atrast "Cido" sulas, "Kaijas" skumbrijas konservus un jau pieminētos garos čipsus.

Garos čipsus novērtē Mali

Šīs kartupeļu tāfelītes ražo "Pērnes L" Babītē, rūpnīca pastāv kopš 1986. gada, veiksmīgi privatizēta un eksportē pa visu pasauli – vairāk nekā 60 valstīm. "Mums ir spēcīgs tirgus Dienvidāfrikā, visticamāk, no turienes," sarunā ar "Latvijas Avīzi" spriež čipsu ražotnes īpašnieks Laimonis Radziņš un jautā, kur tad Gambija atrodas. Uzzinot, ka Rietumāfrikas krastā kādu gabalu virs kontinenta vidus, viņš pieļauj, ka čipsi ievesti no Mali, valsts austrumos, kuru no Gambijas šķir tikai Senegāla. "Mums tur ir ļoti enerģisks izplatītājs, ar reklāmām benzīntankos un akcijām," saka uzņēmējs.

"Šonedēļ gatavojam konteineru uz Maroku," teic Radziņš. Vaicāts par apjomu, viņš atklāj, ka uz Dienvidāfriku eksportē mēnesī sešus līdz astoņus konteinerus garo čipsu. Vienā konteinerā ir 90 000 paciņu, tātad mēnesī 630 tūkstoši, ko nogādā ostā Keiptaunā. "Uz Maroku ir mazāk, viens konteiners mēnesī vai pusotrā, jo mums nav tik daudz jaudas, pašlaik uzstādām jaunas līnijas."

Izstādēm ir nozīme

