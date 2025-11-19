Likumprojekts Pārstāvju palātā otrdien pieņemts ar 427 balsīm par un vienu pret, savukārt Senāts to atbalstīja bez apspriešanas.
Likums paredz, ka Tieslietu ministrijai būs jāpublisko visi lietas dokumenti, sarakste un izmeklēšanas dati, kam nav slepenības statusa. Nedēļas nogalē Tramps aicināja republikāņu kongresmeņus balsot par likumprojektu, sakot, ka viņam neesot nekā slēpjama. Republikāņu kongresmeņi pagājušajā nedēļā publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 tūkstošu lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps. Tomēr nav pierādījumu, ka viņš būtu bijis iesaistīts noziegumos.
Epstīnu apsūdzēja vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, apsūdzētais izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad publiskoja dokumentus, kas deva plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
