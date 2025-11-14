ASV Kongresa Pārstāvju palātas Uzraudzības komiteja trešdien publiskoja dokumentus, kas attiecas uz 2019. gadā ieslodzījumā mirušo dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. 

Dokumentu vidū ir arī e-pasta sarakstes, kurās Epstīns pieminējis Trampu. ASV prezidenta draudzība ar negodā kritušo finansistu, kurš, tā arī nesagaidot tiesu apsūdzībās par cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai, cietumā izdarīja pašnāvību, jau ilgāku laiku ir piesaistījusi sabiedrības uzmanību. Daudzi, tostarp Trampa atbalstītāji, pieprasījuši, lai Tieslietu ministrija publisko visus dokumentus, kas savākti Epstīna lietā. Tramps savukārt ir iebildis pret šādu pilnīgu "Epstīna failu" publiskošanu, un tā vēl nav notikusi.

"Zinājis par meitenēm"

Demokrātu likumdevēji trešdien publiskoja trīs e-pasta sarakstes, kurās 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē