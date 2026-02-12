Sociālajiem uzņēmumiem ir īpaša misija, gādājot par to sabiedrības daļu, kas parasti neiederas veiksmīga biznesa sfērā, taču sniedzot viņiem iedrošinājumu un darba iespējas. 

Savulaik ogrēniešiem kafejnīca "Pie Zelta liepas" bijusi kā pilsētas sirds, vizītkarte un lepnums, padomju gados tas bijis viens no retajiem paraugkrogiem, uz kuriem drīkstēja un ieteica vest ārzemju viesus Latvijas apmeklējuma laikā, lai parādītu vislabāko un garšīgāko. 

Paši ogrēnieši atceras, kā skolas gados mēdza vecāku doto naudu pusdienām notērēt leģendārajā kafejnīcā. Pēdējos gados tā atkal atdzimusi, taču jau kā vieta, kur darbinieku vidū ir arī cilvēki ar invaliditāti. 

Pēc tam kad diviem uzņēmumiem neveicās veikt šo sociālo uzdevumu, kafejnīcu bija pārņēmusi pašvaldība – pēdējo divu gadu laikā "Pie Zelta liepas" pirmo darba pieredzi apguva tie, kuriem citur to nebūtu iespējams izdarīt, turklāt seši no viņiem tālāk atraduši darbu jau citur.  

Ēka Ogrē, Brīvības ielā 18, ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (arhitekta Indriķa Teodora Blankenburga projekts, īstenots 1924.–1925. g.). No 1967. līdz 1997. gadam te atradās kafejnīca "Pie Zelta liepas", kas pārspējusi "daudzas Rīgas kafejnīcas un pat restorānus ēdienu kvalitātē, laipnas apkalpošanas ziņā". Pēc tam daudzus gadus ēka pilsētas centrā stāvēja tukša, 2015. gadā pašvaldība to ieguva savā īpašumā, veica ēkas renovāciju. Kopš 2023. gada decembra ēkā darbojas Ogres novada pašvaldības SIA "Ogres Zelta liepa". Attēlā: tā 1969. gada 20. jūnijā "Zelta liepu" slavēja laikraksts "Dzimtenes Balss".
Zeltu nenes, bet ir jāatbalsta
Foto: Attēls no "periodika.lv"

