Fitnesa trenere Zanda Zariņa-Rešetina atskatās uz savu ceļu profesijā un atklāj, ka arī pieredzējušiem speciālistiem mēdz būt šaubu brīži. Viņa uzsver — lai gan šodien tiek uzskatīta par vienu no labākajām savā jomā, tas nekad nav bijis viņas galvenais mērķis, vēsta žurnāls "IEVA".
Treneres gaitas Zanda sākusi studiju laikā, apmeklējot sporta kursus savām vajadzībām. Gada laikā viņa ieguva B kategorijas trenera sertifikātu. Vēlāk sekoja piedāvājums vadīt "body bike" nodarbības, ko viņa tolaik apvienoja ar darbu bārā. Zanda atceras, ka toreiz ironizējusi par kraso kontrastu starp abām nodarbēm, taču tieši tad sapratusi — ja vēlas ar treneres darbu nopietni pelnīt, nepieciešama padziļināta izglītība.
Runājot par pašsajūtu profesijā, Zariņa-Rešetina atklāj, ka, neskatoties uz pārliecību par izvēlēto ceļu,
"ik pa laikam uznāk profesionālā depresija"
— brīži, kad šķiet, ka zināšanu nepietiek un citi ir zinošāki.
Trenere uzsver, ka viņai svarīgākais ir klientu progress. Ja rezultātu nav, viņa vispirms izvērtē savu darbu, lai gan apzinās — treneris var dot virzienu, bet lielākā daļa darba jāizdara pašam cilvēkam.
