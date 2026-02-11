Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radīto ekonomisko seku mazināšanai augļkopības, kā arī dārzeņkopības un sēklu audzēšanas nozarē būs pieejams atbalsts 4,2 miljonu eiro apmērā, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) publiskotais paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Atbalstu piešķirs, ja atbalsta pretendenta kopējā pieteiktā atbalsta platība ir vismaz 0,5 hektāri un
ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 2025. gadā par vienu LAD ģeotelpiskajā iesniegumā deklarēto hektāru būs samazinājušies vismaz par 20%
salīdzinājumā ar vidējiem ieņēmumiem no viena deklarētā hektāra iepriekšējos gados.
Savukārt sēklaudzēšanas nozarē atbalstu piešķirs par tām platībām, kurām atbalsta pretendents 2025. gadā būs iesniedzis pieteikumu sēklaudzēšanas sējumu lauku apskatei un kur būs veikta lauku apskate neatkarīgi no rezultāta.
Pieteikumu pieņemšana atbalsta piešķiršanai notiks no ceturtdienas, 12. februāra, līdz 16. martam.
Pieteikumi jāiesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Pērn pavasara salnu postījumos kopumā cietuši 2320 hektāru augļkopības kultūraugu platību, visvairāk - upeņu, ābeļu, krūmmelleņu, smiltsērkšķu un bumbieru stādījumi. Kopējie provizoriskie zaudējumi bija 22,5 miljoni eiro.
