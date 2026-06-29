Valsts policija sākusi kriminālprocesu par migrantu iespējamu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā.
Kāda sieviete sociālajā medijā "X" apgalvojusi, ka vakar Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši.
"Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," norādījusi sieviete.
Valsts policijā apliecināja, ka vakar, reaģējot uz saņemto informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, sazinājās ar sievieti, devās pie viņas un pieņēma iesniegumu.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas, proti, par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Patlaban notiekot aktīvs izmeklēšanas darbs, pierādījumu apzināšana, lai identificētu personas.
Tiklīdz būs publiski sniedzama informācija par šo gadījumu, policija par to informēs.
Gadījumos, ja iedzīvotāji saskaras ar šāda veida situācijām vai citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, likumsargi aicina par tām nekavējoties ziņot Valsts policijai.
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