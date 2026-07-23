Baltkrievijas pierobežā, Krāslavas novada Kalniešu pagastā, mīt vieni no retajiem cietā siera mājražotājiem Latvijā – Ludmila un Rihards Peculeviči.

"Man ļoti patīk vadīt degustācijas un stāstīt atbraukušajiem viesiem, kā sāku nodarboties ar siera gatavošanu, kā to vāru, nogatavinu, cik daudz prieka man rada viss šis process. Gatavojot sieru, man vissvarīgākais ir rast prieku un labsajūtu, lai pēc tam šajās emocijās varu dalīties arī ar citiem. Ja tas izdodas, esmu laimīga," skaidrā, literāri pareizā latviešu valodā par savu pēdējo gadu aizrautību stāsta Ludmila Peculeviča no Kalniešu pagasta Krāslavas novadā, viena no retajām cietā siera mājražotājām visā Latvijā.

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