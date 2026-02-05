Klajā nāk grupas ODIS vinila plate, kurā apkopotas šajā formātā vēl neizdotas dziesmas latviešu valodā. Par godu šim notikumam trešdien, 11. februārī, džeza mājā “M/Darbnīca” norisināsies plates prezentācija.
Grupa ODIS (atšifrējumā - Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija) izveidojās 1980. gadu pirmajā pusē Ogresgalā. Sākotnēji mūziķi uzstājās ballītēs ar dažādām tā laika populāru dziesmu kaverversijām, taču paralēli tam rakstīja savas dziesmas latviešu valodā vietējai auditorijai maz iepazītajā elektrofanka, r&b un soulmūzikas manierē.
ODIS ir uzskatāma par pirmo šāda mūzikas virziena grupu Baltijas valstīs un, iespējams, arī Austrumeiropā. Kā norāda Arnis Mednis, kurši ir viens no grupas dibinātājiem, tad tolaik šāda mūzika mūsu platuma grādos bija kas ļoti eksotisks un, raksturojot ODIS vietu Latvijas mūzikas ainavā, viņš tēlaini to salīdzinājis šādi - kā ananass kartupeļu laukā.
Jaunajā platē iekļautas 10 dziesmas latviešu valodā, kas ierakstītas 1987. un 1988. gadā. No tām zināmākie ir singli “Šodien ārā saulains laiks”, “Radio” un “Hei, mazā”. Taču ierakstā apkopotas arī reti sastopamas dziesmas, kas ilgus gadus, šķiet, bijis kā rūpīgi glabāts noslēpums un sniedz ieskatu līdz šim maz iepazītā latviešu popmūzikas vēstures periodā.
"Mēs gaidījām, gaidījām un sagaidījām. Teju 40 gadi salīdzinājumā ar Ēģiptes piramīdām nav nemaz tik ilgs laiks,"
par jauno plati stāsta Arnis Mednis.
Par godu šim notikumam 11. februārī plkst. 19.00 džeza mājā "M/Darbnīca" norisināsies plates prezentācija, kurā piedalīsies arī grupas ODIS dalībnieki. Šajā vakarā pie taustiņiem sēdīsies Arnis Mednis, lai kopā ar grupu "The Jokers" izpildītu dažas no ODIS dziesmām. Pasākumā varēs noskatīties vēsturiskus video no grupas dalībnieku arhīviem un uzzināt par grupas pirmsākumiem un darbību astoņdesmito gadu beigās. Tāpat ikvienam būs iespēja tikt pie sava plates eksemplāra par īpaši draudzīgu cenu.
Jaunā ODIS izlase iznāk sadarbībā ar grupas "Rīgas Modes" jaunizveidoto izdevniecību "Moderno Mīlnieku Ieraksti", bet to izplata džeza izdevniecība "Jersika Records". Plati var iegādāties mūzikas ierakstu veikalos Rīgā un Liepājā, kā arī "Jersika Records" mājas lapā.
ODIS "Radio, Radio".
