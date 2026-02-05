Piektdien, 6. februārī, kad Itālijā startē ziemas olimpiskās spēles, Ķīpsalā “starta šāviens” dots arī Baltijā lielākajai tūrisma izstādei “Balttour 2026”. Tāpat kā olimpiskajā kustībā, arī “Balttour” valda dinamika, izaugsme un jaunu virsotņu sasniegšana – ceļojumos, pieredzēs un idejās. Atnāc, iesaisties un piedzīvo!
"Balttour 2026" sola neaizmirstamas emocijas – no interaktīvām aktivitātēm, gardām degustācijām līdz autentiskām pieredzēm un adrenalīna cienīgām emocijām.
Visdziļāk ar īstu zemūdeni!
Neparastu pieredzi interesentiem piedāvās Igaunijas Rummu karjers un Murru cietuma muzejs – applūdušais bijušais cietums ar kristāldzidro tirkīzzilo ūdeni. Izstādes apmeklētāji to varēs atklāt, klausoties stāstus par aizraujošām zemūdens ekskursijām, kā arī apskatīt īstu zemūdeni un izjust šo unikālo vidi – tepat Ķīpsalā!
Visātrāk ar bobu!
Ar ātrumu līdz 140 km/h! – kamēr pasaules labākie bobslejisti sacenšas Itālijā, iekāpt īstā bobā varēsi tepat Ķīpsalā. Ne tikai iesēsties bobā un sajust tā apmērus, bet arī uzzināt par daudzveidīgām aktīvās atpūtas iespējām Vidzemes Šveicē varēsi, apmeklējot izstādē stendu “Sigulda aizrauj!”. Izbaudīt ziemas adrenalīnu tepat Latvijā – izbraukt ar vučko, skeletonbobu un izmēģināt ledus raftingu – izstādes apmeklētājus aicinās kamaniņu un bobsleja trase “Sigulda”, kas šogad svin 40 gadu jubileju!
Visinteraktīvāk – kad pasaule griežas ap tevi!
Kas notiek, ja mainās ne tikai skats, bet pat līdzsvars? Atbildi meklē rotējošā mājā – interaktīvā atrakcijā, kas piedāvās izbaudīt pavisam citādu realitātes sajūtu un neaizmirstamas emocijas. Apmeklējot "Balttour 2026", būsi starp pirmajiem, kas novērtēs mājas jauno dizainu un ļausies ilūzijai, ka burtiski visa pasaule griežas un kustas ap tevi. Rotējošo māju izstādē prezentēs “Tiekamies.lv”, kas ir pazīstami ar veselīga dzīvesveida iniciatīvu “Apelsīni”.
Visjaudīgāk ar DJ Richy Rich!
6. februārī “EXIT RĪGA” stendā par jaudīgu muzikālo atmosfēru rūpēsies paraolimpiskais čempions Rihards Snikus (DJ Richy Rich). Viņš ne tikai radīs enerģisku noskaņu, bet arī aicinās apmeklētājus iepazīt Pierīgas tūrisma piedāvājumu un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Un, protams, būs iespēja tikt arī pie čempiona autogrāfa!
Visaugstāk un ar sasniedzamību!
“airBaltic” stendā apmeklētāji iepazīs ekskluzīvus piedāvājumus un varēs “ieķert’’ labas cenas lidojumiem, izmēģināt disku golfu un aplūkot “Starlink” antenu, kas nodrošina ātru bezmaksas interneta pieslēgumu lidojumos visā Eiropā. Tā ļauj būt augstāk – gan burtiski, gan digitāli, sazinoties un strādājot pat lidmašīnā.
Visspēcīgāk ar piedzīvojumu enerģiju!
6.–8. februārī Ķīpsalā spēks izpaudīsies dažādos veidos – no izdzīvošanas džungļos līdz austrumu eksotikai! “Ceļot bez robežām” ļaus iepazīt auto “Dodge Ram”, ar kuru veikts ceļojums uz Albāniju, un pilnībā pārbūvētu ekspedīciju džipu bezceļu piedzīvojumiem. Velo entuziasti varēs pārbaudīt savu jaudu “Velokurjers” stendā, bet adrenalīna cienītājus aizraus “Energylandia” ar vairāk nekā simts atrakcijām Polijā. Savukārt Ķīnas stends pārsteigs ar svētku noskaņu, tradicionāliem tērpiem, kaligrāfiju un nacionālām dejām.
Vistālāk – līdz Peru un Kolumbijai!
“Balttour 2026” iedvesmos doties arī eksotiskos ceļojumos! Peru vilina ar Andu kalniem, Amazones džungļiem un inku civilizācijas mantojumu, savukārt Kolumbija pārsteidz ar krāsainām pilsētām, Karību jūras piekrasti, kafijas reģioniem un dzīvesprieka pilnu kultūru. Papildu tālajiem galamērķiem izstādē būs iespēja iepazīt arī citus aizraujošus tūrisma galamērķus, tostarp Taizemi, Filipīnas, Moldovu, Ķīnu, Slovākiju, Ukrainu, kā arī, protams, mūsu kaimiņvalstis, kas piedāvā gan jaunas pieredzes, gan pārsteidzoši tuvus piedzīvojumus.
Visgardāk ar “Balttour” dalībniekiem!
Gastronomisko tūrismu Ķīpsalā varēsi baudīt par visiem 100 %! Bauskas novads aicinās gardēžu maršrutā iepazīt vietējo mājražotāju piedāvājumu un piedalīties meistarklasēs. Žemaitijas stendā varēs degustēt tradicionālo žemaišu virtuvi, muižnieku ēdienus un slaveno sieru “Džiugas”, bet Joniški pārsteigs ar netradicionālām garšām, piemēram, siļķu beigeļiem, iepazīstinot ar Žagarē dzimušās Ernestas Mikses beigeļu konceptu. Savukārt tradicionālais “Balttour” Lauku labumu tirdziņš vilinās ar Baltijas garšām – pīrāgiem, sieriem, maizēm, desām, vīniem un citiem gardumiem.
“Balttour” organizē Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA), norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”. Izstādes partneri: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, RIX Rīgas lidosta, Latvijas lidsabiedrība “airBaltic”, “Travelnews.lv” un “LiveRiga”.
“Balttour 2026” pasākumu programmu skatiet šeit.
Darba laiks:
- 6. februārī – 10.00–13.00 (Profesionāļu laiks)
- 6. februārī – 13.00–18.00
- 7. februārī – 10.00–18.00
- 8. februārī – 10.00–17.00
Biļešu cenas:
- Ieejas biļete – 8 EUR
- Skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) – 6 EUR
- Ģimenes biļete (2+1 vai 1+2) – 16 EUR,
- par katru nākamo bērnu: +2 EUR
- Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas
- PRO biļete (apmeklējums visās trīs dienās ar atkārtotu ieeju profesionālajam apmeklētājam, turklāt gan profesionāļu laikā, gan publiskajā laikā. Biļete dod tiesības tās turētājam vairākkārtīgi iziet un ienākt pa Izstāžu centra galveno ieeju) – 22 EUR
