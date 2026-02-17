Bijušajam Madonas vicemēram Aigaram Šķēlam (ZZS/LRA) pielaide valsts noslēpumam esot atteikta par tīšu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas pirms 28 gadiem.
Kā aģentūrai LETA apliecināja Šķēls, viņš 1998. gadā ar Madonas rajona tiesas nolēmumu bija sodīts par tīšu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas. Šim sodam nav noilguma. "Šo faktu es nenoliedzu, taču nepiekrītu interpretācijai par tīšu vai netīšu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas. Tā bija tā brīža finansiālā situācija. Nekas no manas puses netika slēpts arī tajā brīdī, nepiekrītu tam tiesas lēmumam tolaik un nepiekrītu tam arī pašlaik," sacīja Šķēls.
No Valsts drošības dienesta (VDD) skatpunkta fakts kā tāds tas ir, un tas nav apgāžams, atzina deputāts. Otrdien Madonas novada domes Finanšu komitejas sēdē nolemts veikt grozījumus Pašvaldības nolikumā, kas paredz samazināt domes priekšsēdētāja vietnieku skaitu no trīs uz diviem, kā tas jau patlaban ir, pauda Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (ZZS). Viņš informēja, ka Šķēls turpinās vadīt Attīstības komiteju, kur tiks palielināts viņa darba apjoms. Līdz 2. februārim Šķēls kā vicemērs bija atbildīgs par novada attīstību, teritorijas pārvaldību un komunālo saimniecību. Kā vēstīts, no pašvaldību vadītājiem, kuri bija prasījuši pielaidi valsts noslēpumam, tā atteikta vienīgi Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai") un nu jau amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), februāra sākumā informēja VDD.
Savukārt Egils Helmanis (NA) pameta Ogres novada domes priekšsēdētāja amatu veselības problēmu dēļ, tā arī neiesniedzis dokumentus pielaides saņemšanai. VDD vēl turpina piecu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieku atbilstības izvērtēšanu darbam ar valsts noslēpumu.
