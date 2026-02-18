Zviedrijas Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MUST) vadītājs Tomass Nilsons aģentūrai AFP norādījis, ka Krievija pastiprinājusi hibrīddraudu aktivitātes un, šķiet, gatava uzņemties lielāku risku Zviedrijā un Baltijas jūras reģionā.
Maskava turpinās šādas aktivitātes neatkarīgi, vai sasniegs savus mērķus Ukrainā vai ne. Amatpersona nav minējusi konkrētus uzbrukumus, taču MUST ikgadējā ziņojumā norāda, ka Krievija "izstrādājusi plašu metožu klāstu, ko var izmantot hibrīdkara ietvaros", tostarp dezinformāciju, kiberuzbrukumus, ekonomiskās sankcijas, izlūkošanas operācijas un iejaukšanos vēlēšanās. "Vēl vairāk cenšoties sasniegt savus mērķus, var iestāties zināms izmisums," brīdināja Nilsons. Arī panākumi var izraisīt Maskavai vēlmi riskēt vēl vairāk. "Tas, ko es saucu par progresīvu sabotāžu. Tostarp slepkavību sazvērestības, nopietnas dedzināšanas un uzbrukumus kritiskai sabiedrības infrastruktūrai," skaidroja MUST vadītājs.
