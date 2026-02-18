Valsts policija (VP) skolās konstatē plašu spektru vardarbības gadījumu – no necenzētas leksikas un digitālas pazemošanas līdz fiziskai agresijai, būtiski ietekmējot skolēnu un pedagogu drošības sajūtu un mācību vidi.
Policija gan atzīst, ka tās rīcībā nonāk tikai daļa informācijas par konfliktiem skolās, tāpēc vairāk varot vērtēt tendences, nevis pilnīgi precīzus datus. Likumsargu skatījumā, policija visbiežāk saskaras ar sekām, bet situācijas sekmīgai risināšanai ir jānoskaidro un jāstrādā ar cēloņiem. Daudzi gadījumi tiek risināti skolās vai ģimenēs.
Vardarbība izpaužas dažādos veidos – verbāli, fiziski un digitālajā vidē. Visbiežāk sastopama rupja lamāšanās, apsaukāšana un pazemošana, kas traucē mācību procesu un rada spriedzi gan skolēniem, gan pedagogiem, novērojusi policija. Nereti verbālajai agresijai seko fiziskas darbības, piemēram, grūstīšana, sišana, spļaušana vai priekšmetu mētāšana.
Emocionālajai vardarbībai nereti pievienojas arī īpašuma bojāšana, kas izpaužas kā drēbju saplēšana, skolas piederumu mētāšana, mobilo telefonu atņemšana un bojāšana.
Digitālajā vidē skolotāji un skolēni mēdz saņemt nepiedienīgas vēstules, tiek publicēti izsmejoši attēli un izplatīti aizskaroši komentāri, kas būtiski ietekmē emocionālo drošību.
Policijā biežāk tiek izskatīti gadījumi, kad vardarbība notiek starp skolēniem, kam seko vardarbīga rīcība starp skolēnu un skolas personālu, retāki ir gadījumi, kad iesaistīti vecāki.
Valsts policijā sākta "Drošības vēstnešu" programma kā viena no prevencijas pamatprogrammām, kas paredzēta, lai iesaistītu pedagogus, mācību iestāžu pārstāvjus nepilngadīgo informēšanā par drošības riskiem un nepieciešamo rīcību drošības risku novēršanai un sevis pasargāšanā. Drošības vēstneši jeb pedagogi, iesaistoties programmā, nodrošina dažādu vispārējās prevencijas pasākumu īstenošanu, tostarp nepilngadīgo informēšanu par drošības jautājumiem.
