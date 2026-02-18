Azerbaidžānā Baku karatiesa bijušajam Kalnu Karabahas "de facto" neatkarīgās armēņu republikas premjerministram Rubenam Vardanjanam piespriedusi 20 gadu cietumsodu.
Vardanjanu apsūdzēja par noziegumiem pret mieru un cilvēci, kara noziegumiem, kā arī terorismu un terorisma finansēšanu un sākotnēji pieprasīja mūža ieslodzījumu. Vardanjans savu vainu neatzina, paužot, ka notiekošais neatbilst taisnīga tiesas procesa pamatstandartiem. Viņa ģimene tiesas lēmumu nosauca par "šausminošu, bet paredzamu". 2023. gada rudenī Azerbaidžāna ieguva pilnīgu kontroli pār Kalnu Karabahu, bet republikas vadību, arī Vardanjanu, aizturēja Azerbaidžānas Valsts drošības dienests. Februāra sākumā Baku karatiesa pasludināja spriedumus 15 Kalnu Karabahas militārajiem un politiskajiem līderiem, kurus arī aizturēja 2023. gada rudenī. Dažiem piespriests mūža ieslodzījums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu