Digitālās prasmes šodien vairs nav nākotnes ambīcija vai papildu priekšrocība – tās ir ikdienas nepieciešamība ikvienam uzņēmumam, kas vēlas augt, noturēt konkurences latiņu un strādāt efektīvi mainīgā tirgus apstākļos.
Ar skaidru redzējumu par savu lomu reģionālajā un nacionālajā attīstībā Daugavpils Universitāte (DU) uzsākusi Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētu projektu “Digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības digitālo prasmju attīstība komersantiem”, piedāvājot uzņēmumiem visā Latvijā praktiskas, bezmaksas un uzņēmumu vajadzībām pielāgotas digitālo prasmju apmācības.
Šī iniciatīva apliecina Daugavpils Universitātes spēju būt ne tikai augstākās izglītības un zinātnes centramn reģionā, bet arī aktīvam partnerim uzņēmējdarbības attīstībā. Projekts radīts ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem apgūt digitālos rīkus, kas ļauj strādāt gudrāk, samazināt izmaksas, uzlabot darba organizāciju un sasniegt jaunus klientus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Īpašs uzsvars projektā likts uz reģionu uzņēmumiem. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ārpus lielajām pilsētām nereti nākas saskarties ar ierobežotiem resursiem, nelielām komandām un augstu ikdienas noslodzi. Digitalizācija šādos apstākļos var kļūt par izšķirošu izrāvienu – sakārtoti procesi, automatizēti risinājumi un efektīva digitālā komunikācija ļauj ietaupīt laiku un koncentrēties uz uzņēmuma izaugsmi.
Projekts veidots kā valsts mēroga atbalsta instruments, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas uzņēmējiem visā Latvijā neatkarīgi no to atrašanās vietas. Apmācības notiek attālināti, ļaujot uzņēmējiem tās apvienot ar ikdienas darbu, savukārt finansējums no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda nozīmē, ka dalība programmā uzņēmumiem ir bez maksas un tiek nodrošināta kā de minimis atbalsts.
Programma paredzēta gan uzņēmumu vadītājiem, gan darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, mārketinga, pārdošanas, administratīvajiem vai IT procesiem. Apmācību saturs ir veidots praktisks, skaidrs un pielāgots reālajām uzņēmumu vajadzībām, izvairoties no liekas teorijas un koncentrējoties uz zināšanām, kuras iespējams izmantot uzreiz praksē.
Viena no būtiskākajām programmas priekšrocībām ir elastība. Apmācību apjoms var būt no četrām līdz pat 159 stundām – atkarībā no uzņēmuma digitālā brieduma līmeņa, mērķiem un attīstības plāniem. Tiek pielāgots gan mācību grafiks, gan saturs, lai mācības kļūtu par atbalstu, nevis papildu slogu.
Pirms apmācību uzsākšanas katrs uzņēmums veic digitālā brieduma testu, kas ļauj objektīvi izvērtēt esošo situāciju – kur uzņēmums atrodas digitalizācijas ceļā un kādi risinājumi tam nepieciešami visvairāk. Balstoties uz šiem rezultātiem, uzņēmums saņem individuālu digitālo prasmju ceļa karti, kas palīdz mērķtiecīgi izvēlēties piemērotākos mācību moduļus un sasniegt praktiski izmantojamus rezultātus.
Apmācību tematika aptver plašu jomu loku, nodrošinot iespēju attīstīt gan pamata, gan specializētas digitālās prasmes. Uzņēmējiem pieejamas 19 apmācību jomas:
- informācijas uzglabāšana internetā;
- digitālais mārketings;
- ražošanas procesu automatizācija un digitalizācija;
- projektēšanas un produktu izstrādes digitālie risinājumi;
- uzņēmējdarbības procesu digitalizācija;
- digitālo risinājumu ieviešana un pārvaldība;
- kvalitātes uzraudzības un kontroles digitālie risinājumi;
- digitālie pārdošanas risinājumi;
- programmēšana;
- tīmekļvietņu un sociālo portālu izmantošana;
- programmatūras konfigurācija;
- pārdošana tiešsaistē;
- digitālo prasmju attīstība;
- pašvadīta mācīšanās tiešsaistē;
- attēlu, video un audio apstrāde;
- prezentāciju sagatavošana;
- pamata programmēšanas prasmes;
- kiberdrošības un tās specializācijas apmācības;
- jaunu iekārtu vai procesu ieviešana saimnieciskās darbības attīstībai.
Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis uzsver, ka digitālās prasmes ir pamats uzņēmumu ilgtspējai.
“Digitālās prasmes vairs nav papildu priekšrocība – tās ir pamats uzņēmuma izaugsmei un noturībai. Šis projekts sniedz uzņēmējiem praktiskus rīkus, kā strādāt efektīvāk, samazināt izmaksas, sasniegt jaunus klientus un stiprināt konkurētspēju. Daugavpils Universitātes mērķis ir būt uzticamam partnerim reģionu uzņēmumiem,” atzīst Barševskis.
Arī projekta vadītāja Alise Griķe akcentē programmas praktisko pieeju: “Mēs īpaši domājām par to, lai pieteikšanās būtu vienkārša, bet mācību process – saprotams un pielāgots uzņēmēju ikdienai. Nav nepieciešamas padziļinātas priekšzināšanas – svarīgākais ir vēlme attīstīties un izmantot digitālās iespējas.”
Kopumā projektā plānots iesaistīt 110 komersantus, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem reģionos. Apmācības tiek īstenotas līdz 2026. gada martam, sniedzot uzņēmējiem iespēju ar valsts un Eiropas Savienības atbalstu būtiski paaugstināt savas digitālās kompetences.
Kā pieteikties dalībai programmā
Plašāk par pieteikšanos var uzzināt, rakstot uz biruta.murniece@du.lv vai zvanot uz +371 26472110.
Projekts “Digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības digitālo prasmju attīstība komersantiem” tiek īstenots Atveseļošanas fonda investīciju pasākuma “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”, sniedzot būtisku ieguldījumu Latgales un visas Latvijas ekonomikas attīstībā.
