Latvijas biatlona vīru kvartets olimpiskajā stafetē brīnumus nerādīja un palika 18. vietā.
Andrejam Rastorgujevam, Renāram Birkentālam, Rihardam Lozberam un Edgaram Misem šis bija noslēdzošais olimpiskais starts, jo atšķirībā no Latvijas biatlona dāmām neviens no viņiem nespīdēja arī individuālajās distancēs, pie masu starta netiekot.
Stafeti sāka pieredzējušākais no viņiem – Rastorgujevs, alūksnietim katrā no šaušanām izmantojot pa divām papildu patronām. Birkentālu viņš trasē "palaida" kā desmito, kurš savukārt, šaušanā kļūdoties tikai reizi, savu posmu noslēdza jau kā astotais. Trešajā etapā stafetes ugunskristības par smagu izrādījās 16 gadus vecajam Lozberam, stāvus šaušanā trīs neaizvērti mērķi, un Latvija atkrita jau uz 17. pozīciju, bet Mise ar vēl diviem nopelnītiem soda apļiem zaudēja vēl vienu pozīciju, finišā Latvijai esot priekšā tikai Beļģijai un Rumānijai, taču aiz Igaunijas un Lietuvas, kam attiecīgi 13. un 15. vieta. Par olimpiskajiem čempioniem kļuva francūži – Fabjēns Klods, Emiljēns Žaklēns, Kentēns Fijons-Majē un Ēriks Pero, par spīti vienam soda aplim, aiz sevis atstājot norvēģus un zviedrus.
Šodien 4x6 km stafete dāmām, arī Latvijas kvartetam.
Sekojam līdzi
- 18. februāris
• 10.45 – distanču slēpošana – komandu sprints sievietēm un vīriešiem
• 11.00 – kalnu slēpošana – Dž. Ģērmane, L. Bondare (slaloms; 2. brauciens 14.30)
• 15.45 – biatlons – B. Bendika, E. Volfa, S. Buliņa, A. Sabule (4x6 km stafete)
