Kāda ir kara "jaunā ēra", var uzreiz ieraudzīt, kad sasniegta karadarbības zona. Par to liecina virs ceļiem simtiem kilometru garumā novilktie tīkli. Tie nostiepti dažu metru augstumā, lai drona uzbrukuma gadījumā pasargātu braucējus. FPV – tā sauc šos dronus, un tie nāvējoši var uzbrukt jebkuram – kā ukraiņu karavīru transportam, tā pilnīgi parastai civilajai automašīnai. 

Visdrošāk braukt pa šādiem ceļiem ir sliktos laikapstākļos – lietū, miglā, snigšanas brīžos. Tad bezpilota lidaparātu izmantošana ir apgrūtināta vai pat neiespējama. Tagad tie var uzglūnēt savam mērķim līdz pat divdesmit un vairāk kilometru attālumā.

Šā iemesla dēļ vēl pirms gada relatīvi par visai drošām uzskatītās lielās Donbasa pilsētas Kramatorska un Slovjanska tagad ir daudz nopietnāk apdraudētas. Kur var nokrist vadāmā krievu aviobumba vai ietriekties FPV drons, nezina neviens. Karavīri allaž brīdina – tur nav droši, un tas nav joks, te dienu iepriekš nomestas jaudīgās aviobumbas, te vēl pirms kāda laika kādam ukraiņu karavīram uzbrukts ar FPV dronu.

No vienas puses – bīstamība pieaugusi, bet no otras – dzīve tāpat turpinās. Fronte abām pilsētām pietuvojusies, tādēļ daudzas vienības pārvietojušās tālāk jeb dziļāk aizmugurē.

Auto joprojām ierindā

