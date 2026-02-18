Esam parādījuši Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) atkarību no Krievijas un to, ka olimpiskā kustība ir sapuvusi – tā intervijā "Latvijas Avīzei" atzīst ukraiņu skeletona treneris Mihailo Heraskevičs.
Viņa dēls Vladislavs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pirms starta tika diskvalificēts, jo vēlējās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti vairāki Krievijas iebrukumā nogalinātie ukraiņu sportisti.
Sporta arbitrāžas tiesa jūsu prasību noraidīja. Kāds ir tālākais plāns, vai plānojat tiesāties?
M. Heraskevičs: Arbitrāžas tiesas sēdē no Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) un SOK neizskanēja neviens arguments, ko nevarējām paskaidrot. Sākotnēji viņi minēja noteikumu 50. punktu par politisku vēstījumu, bet mūs diskvalificēja par nodomu paust politisku vēstījumu. Sportista tiesības startēt tika rupji pārkāptas, piemērojot pašu stingrāko sodu kā terorisma gadījumā, ja sportists rada draudus citiem sportistiem vai tamlīdzīgi. Tās bija SOK konvulsijas, kas parāda, ka kustība ir sapuvusi un mirst. Nopietnas juridiskās kompānijas no Eiropas piedāvā palīdzību, tāpat turpinām sadarboties ar vienu no labākajiem Ukrainas birojiem, viņi detalizēti pēta un izstrādā stratēģiju. Šobrīd mums ar Vladislavu ir mērķis ārzemēs piesaistīt līdzekļus humanitārajiem mērķiem, lai atbalstītu Ukrainas mirušo sportistu un treneru ģimenes. No viņiem esam saņēmuši daudz ziņu, ka ir mums pateicīgas, ir noteiktas problēmas, tāpēc vēlamies atbalstīt. Nevis vienkārši iedot naudu, bet uzlabot dzīves apstākļus, bērniem palīdzēt iegūt kvalitatīvu izglītību.
Ja tiesāsieties, kādas būs jūsu prasības?
Pirmkārt gribam aizstāvēt savu godu un panākt atzīšanu, ka lēmums bija nepareizs. Šobrīd izskatās, ka esam rupji olimpisko noteikumu pārkāpēji. IBSF un SOK juristi mētājās no noteikuma 50. punkta uz 40. un atpakaļ, tas parāda, ka neesam vainīgi, viņi mēģina pie kaut kā pieķerties.
Kas, jūsuprāt, pieņēma lēmumu par diskvalifikāciju?
Skaidrs, ka pieņēma SOK, bet realizēja IBSF, un tas notika nevis sacensību dienā, bet divas dienas iepriekš.
Piedalījāties sarunā ar SOK prezidenti Kērstiju Koventriju?
Jā, tā ilga 15 minūtes, viņa stipri nervozēja, nebija pārliecinātu argumentu. Nelamājāmies, bijām maksimāli draudzīgi, Vladislavs apsveica ar ievēlēšanu prezidentes amatā.
Ko domājat par viņas asarām sarunā ar žurnālistiem?
Mākslīgas asaras, neticu tām. Atklāšanas ceremonijā viņa teica – "I am because you are" ("Es esmu, jo jūs esat". – Angļu val.), tā ir sena Āfrikas tautu gudrība, ko ar savu lēmumu samina kājām. Vladislavs Koventrijai teica, ka šo ukraiņu sportistu nāve, iespējams, apturēja kara ekspansiju Eiropas teritorijā un varbūt tas ļauj šīm olimpiskajām spēlēm vispār notikt.
Vladislavs ieguva ievērību jau 2022. gada olimpiskajās spēlēs, kad pēc starta parādīja uzrakstu uz krekla "No War". Tā viņu esat audzinājis – nebaidīties, neklusēt?
Viņš no bērnības bijis ļoti komunikabls, godīgs un principiāls. Skolā kāds no skolotājiem, viņa skatījumā, negodīgi rāja citu skolnieku, Vlads aizstāvēja. Par to arī nācies ciest, vecākus sauca uz skolu. Viņš ieguvis labu izglītību, daudz lasījis, daudz runājis ar cilvēkiem un redz, cik svarīgi būt drosmīgam, godīgam pašam pret sevi. No bērnības bijis valsts patriots.