E-izdevumi Grāmatas Abonēt
Ukraiņu skeletona treneris Mihailo Heraskevičs: Mūsu dzīvība ir apdraudēta

Ilmārs Stūriška / Latvijas Avīze
2026. gada 18. februāris, 00:00
2026. gada 18. februāris, 00:00
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis (no kreisās) Minhenes drošības konferencē tikās ar skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, pasniedzot viņam Brīvības ordeni. Vidū tēvs un treneris Mihailo Heraskevičs.
Foto: Reuters/Scanpix

Esam parādījuši Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) atkarību no Krievijas un to, ka olimpiskā kustība ir sapuvusi – tā intervijā "Latvijas Avīzei" atzīst ukraiņu skeletona treneris Mihailo Heraskevičs.

Viņa dēls Vladislavs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pirms starta tika diskvalificēts, jo vēlējās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti vairāki Krievijas iebrukumā nogalinātie ukraiņu sportisti.

Sporta arbitrāžas tiesa jūsu prasību noraidīja. Kāds ir tālākais plāns, vai plānojat tiesāties?

M. Heraskevičs: Arbitrāžas tiesas sēdē no Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) un SOK neizskanēja neviens arguments, ko nevarējām paskaidrot. Sākotnēji viņi minēja noteikumu 50. punktu par politisku vēstījumu, bet mūs diskvalificēja par nodomu paust politisku vēstījumu. Sportista tiesības startēt tika rupji pārkāptas, piemērojot pašu stingrāko sodu kā terorisma gadījumā, ja sportists rada draudus citiem sportistiem vai tamlīdzīgi. Tās bija SOK konvulsijas, kas parāda, ka kustība ir sapuvusi un mirst. Nopietnas juridiskās kompānijas no Eiropas piedāvā palīdzību, tāpat turpinām sadarboties ar vienu no labākajiem Ukrainas birojiem, viņi detalizēti pēta un izstrādā stratēģiju. Šobrīd mums ar Vladislavu ir mērķis ārzemēs piesaistīt līdzekļus humanitārajiem mērķiem, lai atbalstītu Ukrainas mirušo sportistu un treneru ģimenes. No viņiem esam saņēmuši daudz ziņu, ka ir mums pateicīgas, ir noteiktas problēmas, tāpēc vēlamies atbalstīt. Nevis vienkārši iedot naudu, bet uzlabot dzīves apstākļus, bērniem palīdzēt iegūt kvalitatīvu izglītību.

Ja tiesāsieties, kādas būs jūsu prasības?

Pirmkārt gribam aizstāvēt savu godu un panākt atzīšanu, ka lēmums bija nepareizs. Šobrīd izskatās, ka esam rupji olimpisko noteikumu pārkāpēji. IBSF un SOK juristi mētājās no noteikuma 50. punkta uz 40. un atpakaļ, tas parāda, ka neesam vainīgi, viņi mēģina pie kaut kā pieķerties.

Kas, jūsuprāt, pieņēma lēmumu par diskvalifikāciju?

Skaidrs, ka pieņēma SOK, bet realizēja IBSF, un tas notika nevis sacensību dienā, bet divas dienas iepriekš.

Piedalījāties sarunā ar SOK prezidenti Kērstiju Koventriju?

Jā, tā ilga 15 minūtes, viņa stipri nervozēja, nebija pārliecinātu argumentu. Nelamājāmies, bijām maksimāli draudzīgi, Vladislavs apsveica ar ievēlēšanu prezidentes amatā.

Ko domājat par viņas asarām sarunā ar žurnālistiem?

Mākslīgas asaras, neticu tām. Atklāšanas ceremonijā viņa teica – "I am because you are" ("Es esmu, jo jūs esat". – Angļu val.), tā ir sena Āfrikas tautu gudrība, ko ar savu lēmumu samina kājām. Vladislavs Koventrijai teica, ka šo ukraiņu sportistu nāve, iespējams, apturēja kara ekspansiju Eiropas teritorijā un varbūt tas ļauj šīm olimpiskajām spēlēm vispār notikt.

Vladislavs ieguva ievērību jau 2022. gada olimpiskajās spēlēs, kad pēc starta parādīja uzrakstu uz krekla "No War". Tā viņu esat audzinājis – nebaidīties, neklusēt?

Viņš no bērnības bijis ļoti komunikabls, godīgs un principiāls. Skolā kāds no skolotājiem, viņa skatījumā, negodīgi rāja citu skolnieku, Vlads aizstāvēja. Par to arī nācies ciest, vecākus sauca uz skolu. Viņš ieguvis labu izglītību, daudz lasījis, daudz runājis ar cilvēkiem un redz, cik svarīgi būt drosmīgam, godīgam pašam pret sevi. No bērnības bijis valsts patriots.

Kāpēc tik maz Ukrainas sportistu rīkojas līdzīgi kā jūs?

Daudzi tic sporta ideāliem, vēlas atbalstīt Ukrainu ar medaļu izcīnīšanu. Daudzi baidās, jo diskvalifikācija olimpiskajās spēlēs ir ļoti nepatīkama, strādāji pats un visa komanda, nodokļu maksātāji ticēja. Viņi baidās par to, kāda būs reakcija Ukrainā. 

Pēdējā laikā redzam, ka sportisti kļūst drosmīgāki un diskvalifikācija nav briesmīgākais, atbalsta arī prezidents Volodimirs Zelenskis, cilvēki, bruņotie spēki.

Mūs atbalstījis Vladimirs Kļičko, Oleksandrs Usiks, esmu priecīgs, ka mums izdevies šo aisbergu izkustināt.

No Itālijas devāties uz Vāciju?

Pēc notikušā vairāki cilvēki mūs uzaicināja uz Minhenes drošības konferenci, tikāmies ar nopietniem cilvēkiem, tostarp Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, prezidentu Edgaru Rinkēviču. Neierasti, bet patīkami, liels gods, ka varējām izteikt mūsu redzējumu, pateikties par atbalstu, ko Ukraina saņem šos četrus gadus. Paldies visiem Latvijas cilvēkiem, kuri mūs atbalsta. Mums nebija nolūku kļūt par slavenībām, bet gan vienkārši cilvēciska vēlme godināt Krievijas nogalināto sportistu piemiņu, atbalstīt viņu ģimenes, trenerus un atgādināt pasaulei, ka Ukrainā turpinās karš. Tajā pašā laikā SOK atļauj startēt krieviem, paraolimpiskajās spēlēs viņi varēs piedalīties ar savu karogu, turklāt ir informācija, ka arī tādi, kas karā nogalinājuši ukraiņus. Šobrīd taisāmies braukt uz Kijivu.

Pēc plašās rezonanses neesat saņēmuši draudus?

Sociālajos tīklos redzam naida uzbrukumus, draugi sūtījuši informāciju no Krievijas televīzijas propagandistiem, kas rosina nogalināt. Tie ir reāli draudi, cenšamies būt piesardzīgi, bet nezinām, kā īsti aizstāvēties. Kaut kādā mērā mūsu dzīvības ir apdraudētas, esam atklājuši SOK nopietnās problēmas un Krievijas ietekmi.

Ar kādiem nosacījumiem jūs piekristu izbeigt karu?

Ja Ukraina pilnībā atgūtu visas savas teritorijas, ja Krievija beigtu eksistēt kā impērija un kļūtu tik vāja, lai nevarētu apdraudēt ne Ukrainu, ne Baltijas valstis, jo jūs pēc būtības dzīvojat uz pulvera mucas. Gribētu, lai konkurence ir tikai sportā, nevis dzīvības jāzaudē labākajiem bērniem.

Vai tas ir reāli?

Tas ir reāli, jo bez kaujas lauka ir arī ekonomiskie instrumenti, sankcijas, embargo. Krieviju gabalos jāsarauj ekonomiskajām problēmām, tad būs jākoncentrējas uz sevi, nevis jākaro ar kaimiņiem. Baiba Braže iekļāva Latvijas melnajā sarakstā Krievijas kamaniņu braucējus, lai nevar Siguldā piedalīties Pasaules kausā. 

Tas bija ļoti pareizs gājiens, kam būtu jāseko arī citām Eiropas Savienības valstīm, jo Krievijas sports ir nevis maigā vara, bet gan reāla problēma. 

Eiropa to palaidusi garām, bet vēl var labot, jo krievi nes starptautiskajā arēnā savas valsts vērtības, ne neitralitāti. Tas pats attiecas uz krievu zinātni, kultūru, kas rada tādus pašus draudus. Tā nav nevainīga māksla, tas ir instruments valdībai teikt, ka Krievija ir varena, ka Krieviju ciena un mīl. Tas saindē smadzenes parastam krievu vīrietim, kurš ņem rokās ieroci un brauc uz Ukrainu.

Vladislavam ir 27 gadi. Nākamās olimpiskās spēles būs jūsu mērķis, vai vairs neticat olimpiskajai idejai?

Šobrīd Vladislavs kategoriski negrib turpināt. Jo šī federācijas vadība viņu atstādināja, pārkāpjot olimpiskos principus. Latvijas Bobsleja un skeletona federācija mūs atbalstīja, arī Čehijas, bet pārējās vai nu nereaģēja nekā, vai arī bija pret mums. Ļoti sāpīgi redzēt, ka cilvēki, ar kuriem bijām kopā 11 gadus, mūs pēc būtības nodod. Grūti iedomāties, kā Vlads varēs atgriezties, tādēļ pagaidām veltīsim uzmanību humanitārajai palīdzībai, varbūt vēlāk motivācija atkal braukt ar skeletonu. Atbalstošu komentāru izteica Dānijas, Francijas, viens Vācijas sportists, intervijā "BBC" ļoti pozitīvi izteicās divkārtējā olimpiskā čempione Lizija Jarnolda.

Ko šī smagā ziema prasījusi jūsu ģimenei, tuviniekiem Ukrainā?

Liels aukstums, vairākas nedēļas nav elektrības, siltuma, ūdens. Vairumā pilsētu ir ļoti grūti. Piemēram, daudziem, īpaši daudzstāvu ēkās, grūti pat iet uz tualeti, jo nav, ar ko noskalot, bet, ja vari noskalot, tad ir risks, ka trubas sasals un plīsīs. Šī ir aukstākā ziema 15 gadu laikā, bet Krievijas teroristiem neizdosies iebiedēt ukraiņu tautu.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

