Cīņā ar ādas problēmām un akni – padomus sniedz veselības un skaistuma centra Adoria dermatologs

2026. gada 05. februāris, 00:00
2026. gada 05. februāris, 00:00
Dermatologs.
Dermatologs.
Foto: freepik.com/freepik

Ādas veselība ir ne tikai estētisks jautājums, bet arī vispārējās fiziskās un emocionālās labsajūtas spogulis. Gadiem ilga cīņa ar ādas nepilnībām un aknes uzliesmojumiem, paļaujoties uz tautas metodēm, bieži ir nogurdinoša un tikai pasliktina situāciju. Tā vietā, lai turpinātu eksperimentēt, ir vērts vērsties pie speciālista, jo visefektīvāko risinājumu spēj sniegt tikai kvalificēts dermatologs.

Kāpēc pusaudžu vecumam raksturīgās ādas problēmas piemeklē arī pieaugušos, kāpēc svarīgi laikus apmeklēt dermatologu un kā ādas stāvokli palīdz uzlabot kombinētā terapija – to visu šajā rakstā skaidro Veselības un skaistuma centra Adoria dermatoloģe Guna Grūbe.

Kāpēc akne nav tikai pusaudžu problēma?

Akne jeb acne vulgaris ir hroniska tauku dziedzeru un matu folikulu iekaisuma slimība, kas maldīgi tiek uzskatīta tikai par pusaudžu vecuma pārejošu parādību. Realitātē šī saslimšana arvien biežāk tiek diagnosticēta pieaugušajiem pēc 25 gadu vecuma, un tās ārstēšana prasa kompleksu pieeju, jo cēloņi bieži slēpjas dziļāk par vienkāršu ādas higiēnu. 

Atšķirībā no pusaudžu aknes, kas bieži skar T-zonu (pieri un degunu), pieaugušajiem izsitumi raksturīgi tieši sejas apakšējā daļā jeb U-zonā. Turklāt iekaisums nereti veidojas dziļākajos dermas slāņos (cistiskā akne), kas būtiski palielina paliekošu rētu risku.

Lai uzsāktu aknes ārstēšanas terapiju, dermatologs vispirms veic rūpīgu anamnēzes ievākšanu, jo ādas stāvokli primāri ietekmē tieši mūsu vispārējais veselības stāvoklis. Būtiskākie faktori, kas veicina aknes attīstību pieaugušā vecumā:

●       Hormonālās svārstības: izmaiņas androgēnu līmenī sievietēm (menstruālā cikla laikā, grūtniecībā vai menopauzē) tieši stimulē tauku dziedzeru darbību.

●       Hronisks stress: paaugstināts kortizola līmenis organismā veicina iekaisuma procesus un palēnina ādas dzīšanu.

●       Nepiemērota kosmētika: komedogēni krēmi un eļļas nosprosto poras, radot labvēlīgu vidi baktēriju vairošanās procesiem.

●       Uztura paradumi: produkti ar augstu glikēmisko indeksu un piena produkti atsevišķiem cilvēkiem var provocēt iekaisumu.

Lai kā gribētos ādas nepilnības atrisināt paša spēkiem, tomēr pašārstēšanās ar aptiekās brīvi pieejamiem līdzekļiem vai agresīva "pumpu spiešana" situāciju parasti tikai pasliktina, veicinot infekcijas izplatīšanos, kā arī palielinot pigmentācijas plankumu un rētu veidošanās risku.

Vai katra pumpa tiešām ir akne? Diagnostikas nozīme

Viens no lielākajiem izaicinājumiem cīņā ar ādas problēmām ir pareiza diagnoze. Ne visi izsitumi uz sejas ir akne – tā var būt arī rozācija, dermatīts, folikulīts vai citas ādas problēmas, un katrai no šīm saslimšanām nepieciešama atšķirīga terapija.

Tieši šeit izšķiroša nozīme ir dermatologa konsultācijai un precīzai diagnostikai. Lai gan pacientiem bieži šķiet, ka dermatoskopija tiek izmantota tikai dzimumzīmju pārbaudei, dermatologs šo metodi veiksmīgi pielieto arī problemātiskas ādas izpētē.

Ar dermatoskopa palīdzību ārsts var palielinājumā apskatīt iekaisuma perēkļus, novērtēt asinsvadu stāvokli (kas ir kritiski svarīgi rozācijas gadījumā) un atšķirt aknes atstāto pēciekaisuma pigmentāciju no citiem, potenciāli bīstamiem ādas veidojumiem. Tas ļauj izslēgt minējumus un izveidot precīzu ārstēšanas plānu, kas vērsts uz konkrētās diagnozes ārstēšanu, nevis tikai simptomu maskēšanu.

Kā notiek ārstēšana? No medikamentiem līdz procedūrām

Dermatologs.
Dermatologs.
Foto: adoria.lv

Jāņem vērā, ka ādas veselības atgūšana – vai tā būtu cīņa ar akni, rozāciju, pigmentāciju vai citām nepilnībām – ir pakāpenisks process, kas prasa laiku un pacietību. Lai sasniegtu noturīgu un acīmredzamu ādas stāvokļa uzlabojumu, mūsdienās tiek izmantota kompleksa pieeja, kas veiksmīgi apvieno medicīnisko ārstēšanu ar estētiskās dermatoloģijas un kosmetoloģijas procedūrām.

Pamatā medicīniskā terapija

Vieglas un vidēji smagas aknes gadījumos, kā arī specifisku ādas slimību ārstēšanā, parasti pietiek ar ārējo terapiju – recepšu krēmiem, ziedēm vai gēliem, kas mazina iekaisumu un normalizē ādas procesus. Savukārt smagākos gadījumos tiek nozīmētā arī medikamentoza terapiju, piemēram, antibiotiku kurss vai specifiski medikamenti, lai apturētu saslimšanu organisma līmenī. 

●       Lai padziļināti izprastu ārstēšanas nianses un uzzinātu, kā pareizi kopt problemātisku ādu, aicinām iepazīties ar rakstu –Kā ārstēt akni pieaugušajiem? Dermatologa ieteikumi, kur soli pa solim aprakstīta profesionālas terapijas gaita.

Estētiskās procedūras papildu atbalstam

Adoria speciālisti uzsver, ka mūsdienīga pieeja ādas ārstēšanai ir kombinēta – tā veiksmīgi apvieno iekšķīgu un ārīgu terapiju ar estētiskās dermatoloģijas un kosmetoloģijas procedūrām, kas ļauj sasniegt ātrāku rezultātu. Tomēr jāatceras, ka ne visas procedūras drīkst veikt akūta iekaisuma fāzē – ārsts vienmēr rūpīgi izvērtē ādas stāvokli, iesakot pacientam piemērotāko.

●       Ķīmiskie pīlingi: viena no efektīvākajām metodēm gan aktīvas aknes, gan pēciekaisuma plankumu ārstēšanā. Skābes (piemēram, salicilskābe vai mandeļskābe) palīdz atvērt nosprostotās poras, regulēt tauku izdalīšanos un nolobīt bojāto ādas slāni, padarot ādas toni vienmērīgāku.

●       Lāzerterapija: tiek izmantota gan cīņā ar baktērijām un apsārtumu iekaisuma fāzē, gan vēlāk – lai "noslīpētu" ādu un mazinātu aknes atstātās rētas.

●       PRP un PRF injekcijas: terapija, kurā izmanto pacienta paša asins plazmu. Tā ir īpaši ieteicama dzīšanas procesa veicināšanai un rētu mazināšanai, jo plazmā esošie augšanas faktori spēcīgi stimulē ādas reģenerāciju dziļākajos slāņos.

●       Mezoterapija un biorevitalizācija: lai gan šīs procedūras neveic uz strutainiem izsitumiem, tās sniedz lieliskus rezultātus ādas atveseļošanas posmā. Tās dziļi mitrina ādu (kas bieži ir pārsausināta pēc agresīviem aknes medikamentiem), piegādā tai vitamīnus un uzlabo lokālo imunitāti, novēršot jaunu iekaisumu veidošanos.

Kā ikdienas rūpes ietekmē ārstēšanas rezultātu?

Dermatologs.
Dermatologs.
Foto: Publicitātes

Profesionāla ārstēšana kabinetā ir tikai puse no uzvaras, jo ilgtermiņa rezultāts ir tieši atkarīgs no pacienta disciplīnas un pareizas mājas kopšanas rutīnas. Sertificēts dermatologs pēc procedūras vai diagnozes noteikšanas vienmēr sastāda individuālu plānu, kurā iekļauti gan medikamenti, gan ieteikumi par piemērotu dermokosmētiku.

Viens no izplatītākajiem mītiem ir uzskats, ka taukainai un problemātiskai ādai nepieciešama agresīva attīrīšana un sausināšana. Patiesībā pārlieku bieža mazgāšana un spirta saturošu līdzekļu lietošana noārda ādas dabisko aizsargbarjeru, liekot tauku dziedzeriem strādāt vēl intensīvāk, tādējādi tikai veicinot iekaisumu procesus. Veselīgas ādas pamatprincipi ikdienā: 

●       Saudzīga attīrīšana: izmantot maigus gēlus vai putas ar fizioloģisku pH līmeni, kas nekairina jau tā iekaisušo ādu.

●       Mitrināšana: arī taukainai ādai nepieciešams mitrums – jāizvēlas "non-comedogenic" (poras neaizsprostojoši) vieglas tekstūras fluīdi.

●       Saules aizsardzība: SPF krēmu lietošana ir obligāta, jo UV stari var pasliktināt aknes stāvokli un padarīt pēciekaisuma plankumus (sarkanās vai brūnās rētiņas) daudz pamanāmākus un grūtāk ārstējamus.

●       Izvairīšanās no traumēšanas: kategorisks "nē" pumpu spiešanai mājas apstākļos. Tas nevis palīdz, bet gan iespiež infekciju dziļāk dermā, radot lielāku tūsku un palielinot paliekošu rētu risku.

●       Vides higiēna: jāatceras, ka uz spilvendrānām, auduma dvieļiem un telefona ekrāna uzkrājas baktērijas. Sejas slaucīšanai ieteicams izmantot vienreizējās papīra salvetes, regulāri dezinficēt viedierīces virsmas un mazgāt gultasveļu.

Kur meklēt palīdzību un kā pieteikties vizītei pie speciālista?

Dermatologs.
Dermatologs.
Foto: adoria.lv

Ādas problēmas nav jāuztver kā norma vai jāslēpj zem biezas kosmētikas kārtas. Ja arī Tu vēlies iegūt veselīgu ādu un pārliecību par savu izskatu, Veselības un skaistuma centrs Adoria Rīgā, A. Čaka ielā 70-3, piedāvā plaša profila dermatoloģisko palīdzību. Iepazīsties ar pilnu pakalpojumu klāstu mājaslapā adoria.lv un piesakies konsultācijai jau šodien, lai spertu pirmo soli pretim mirdzošai un veselai ādai!

