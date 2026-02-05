Cīņā ar ādas problēmām un akni – padomus sniedz veselības un skaistuma centra Adoria dermatologs

Ādas veselība ir ne tikai estētisks jautājums, bet arī vispārējās fiziskās un emocionālās labsajūtas spogulis. Gadiem ilga cīņa ar ādas nepilnībām un aknes uzliesmojumiem, paļaujoties uz tautas metodēm, bieži ir nogurdinoša un tikai pasliktina situāciju. Tā vietā, lai turpinātu eksperimentēt, ir vērts vērsties pie speciālista, jo visefektīvāko risinājumu spēj sniegt tikai kvalificēts dermatologs.
Kāpēc pusaudžu vecumam raksturīgās ādas problēmas piemeklē arī pieaugušos, kāpēc svarīgi laikus apmeklēt dermatologu un kā ādas stāvokli palīdz uzlabot kombinētā terapija – to visu šajā rakstā skaidro Veselības un skaistuma centra Adoria dermatoloģe Guna Grūbe.
Kāpēc akne nav tikai pusaudžu problēma?
Akne jeb acne vulgaris ir hroniska tauku dziedzeru un matu folikulu iekaisuma slimība, kas maldīgi tiek uzskatīta tikai par pusaudžu vecuma pārejošu parādību. Realitātē šī saslimšana arvien biežāk tiek diagnosticēta pieaugušajiem pēc 25 gadu vecuma, un tās ārstēšana prasa kompleksu pieeju, jo cēloņi bieži slēpjas dziļāk par vienkāršu ādas higiēnu.
Atšķirībā no pusaudžu aknes, kas bieži skar T-zonu (pieri un degunu), pieaugušajiem izsitumi raksturīgi tieši sejas apakšējā daļā jeb U-zonā. Turklāt iekaisums nereti veidojas dziļākajos dermas slāņos (cistiskā akne), kas būtiski palielina paliekošu rētu risku.
Lai uzsāktu aknes ārstēšanas terapiju, dermatologs vispirms veic rūpīgu anamnēzes ievākšanu, jo ādas stāvokli primāri ietekmē tieši mūsu vispārējais veselības stāvoklis. Būtiskākie faktori, kas veicina aknes attīstību pieaugušā vecumā:
● Hormonālās svārstības: izmaiņas androgēnu līmenī sievietēm (menstruālā cikla laikā, grūtniecībā vai menopauzē) tieši stimulē tauku dziedzeru darbību.
● Hronisks stress: paaugstināts kortizola līmenis organismā veicina iekaisuma procesus un palēnina ādas dzīšanu.
● Nepiemērota kosmētika: komedogēni krēmi un eļļas nosprosto poras, radot labvēlīgu vidi baktēriju vairošanās procesiem.
● Uztura paradumi: produkti ar augstu glikēmisko indeksu un piena produkti atsevišķiem cilvēkiem var provocēt iekaisumu.
Lai kā gribētos ādas nepilnības atrisināt paša spēkiem, tomēr pašārstēšanās ar aptiekās brīvi pieejamiem līdzekļiem vai agresīva "pumpu spiešana" situāciju parasti tikai pasliktina, veicinot infekcijas izplatīšanos, kā arī palielinot pigmentācijas plankumu un rētu veidošanās risku.
Vai katra pumpa tiešām ir akne? Diagnostikas nozīme
Viens no lielākajiem izaicinājumiem cīņā ar ādas problēmām ir pareiza diagnoze. Ne visi izsitumi uz sejas ir akne – tā var būt arī rozācija, dermatīts, folikulīts vai citas ādas problēmas, un katrai no šīm saslimšanām nepieciešama atšķirīga terapija.