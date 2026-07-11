Stradiņa slimnīcā aizvadītās nedēļas nogalē pēc stiprām lietusgāzēm applūdušas divas nodaļas, tādēļ nācies evakuēt vairākus desmitus pacientu. Slimnīca to skaidro ar novecojušo infrastruktūru.
Slimnīcā uzsver, ka incidentā neviens pacients vai darbinieks nav cietis. Tehniskie dienesti turpina darbu pie ūdens noplūdes seku novēršanas, bet ārstniecības process slimnīcā turpinās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu