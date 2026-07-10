Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi, ņemot vērā jaunākās ekonomikas attīstības tendences un ģeopolitisko situāciju.
Prognozes liecina par lēnāku ekonomikas izaugsmi un augstāku inflāciju, nekā tika paredzēts. Ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta saasināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6 procentpunktiem līdz 2%, bet 2027. gadam par 0,7 procentpunktiem līdz 2%, salīdzinot ar 2026. gada februāra prognozi. Prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī, spriež FM.
Inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%, savukārt prognožu perioda beigās inflācija stabilizēšoties 2,3% līmenī. Nodarbinātības un bezdarba rādītāju prognozes galvenokārt ietekmē demogrāfiskā situācija, un šajā jomā nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar 2026. gada februāra prognozi, norāda FM. Bezdarbs 2026. gadā prognozēts 6,6% apmērā ar tālāku samazinājumu nākamajos gados, savukārt nodarbināto skaits saglabāsies stabils, ar nelielu lejupslīdošu tendenci.
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