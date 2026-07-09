Daugavpilī tuvāko mēnešu laikā darbu varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku.
Kolektīvās atlaišanas procesu sācis VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmums "LDz Cargo", savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums "Concentrix" pārtrauks darbību pilsētā. "LDz Cargo" Latvijas Sabiedriskajam medijam atzinis, ka apzinās procesa sociālo jutīgumu, ar skartajiem darbiniekiem individuāli plānots pārrunāt darba attiecību izbeigšanas nosacījumus, pienākošās garantijas un turpmāko procesa norisi. Atlaišanas iemesli saistīti ar ģeopolitisko situāciju, sankcijām, kravu apjoma samazināšanos, kā arī no šī gada 1. jūnija paaugstinātajiem Krievijas dzelzceļa tarifiem eksporta un tranzīta kravām virzienā uz Latviju. "Concentrix", kas sniedz klientu apkalpošanas, platformu moderēšanas, maksājumu administrēšanas un citus digitālos pakalpojumus, Daugavpilī sāka darbu 2021. gada sākumā, tolaik vēl ar zīmolu "WebHelp". Birojs tika atvērts Daugavpils Universitātes telpās, bet telpu nomas līgums netiks pagarināts un "Concentrix" darbu plāno beigt 1. oktobrī.
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