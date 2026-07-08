Aizvadītajā nedēļā uzlauzta Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) interneta lapa "laligaba.lv".
Atverot mājaslapu, tajā bija redzams uzraksts "Hacked by trenggalek6etar". Kā norādījusi kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv", nekas neliecina, ka uzbrukums būtu skāris datus, kā arī neesot apdraudējuma iedzīvotājiem, kas apmeklējuši kiberuzbrukumā cietušo vietni. Atbildot portālam "Delfi", "Cert.lv" šo uzbrukumu salīdzinājusi ar huligānismu, kurā uzbrucēji uz sienas atstāj uzrakstu "es te biju". "Šis uzbrukums netika speciāli mērķēts pret LALIGABA mājaslapu. Daudzi kiberuzbrucēji, un tāpat arī konkrētais grupējums, izmanto automatizētus rīkus, lai meklētu ievainojamas vietnes internetā," norādījusi "Cert.lv".
LALIGABA ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Tā nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem. Balvu organizē Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība.
Jautājums par hakeru aktivitātēm Latvijā īpaši saasinājies pēc vērienīgā kiberuzbrukuma AS "Latvijas valsts meži" (LVM) IT infrastruktūrai 22. jūnijā. Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas – "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat tika atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas. Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, un tiek uzskatīts, ka tas darīts peļņas dēļ, kā arī ar hakeru vēlmi gūt popularitāti. "Cert.lv" paziņojusi, ka LVM kiberuzbrucējs kompromitējis arī zāļu ražotāja AS "Olpha" serveri. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra.
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