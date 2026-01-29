Gatavošanās romantiskam izbraucienam šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniekiem Nikam Endziņam un Sindijai Bokānei sākas ar negaidītu atklājumu. Pirms došanās ceļā Niks konstatēja, ka viņu transportlīdzeklis ir cietis, un pie vainas bijusi Sindijas neuzmanība.
"Šodien es Sindiju vedīšu romantiskā randiņā, bet mums ir neliela problēma," norāda Niks, ieskicējot radušos situāciju. Jaunā sieviete sākotnēji nespēj noticēt dzirdētajam, jautājot: "Es neticu! Es tiešām esmu kaut kur iebraukusi?"
Kad Niks ar vieglu smīnu demonstrē automašīnas bojājumu, Sindija neslēpj emocijas: "Ak, mans Dievs!" Lai gan viņa jūtas vainīga, sieviete nespēj atsaukt atmiņā momentu, kad incidents noticis, jo ir pārliecināta, ka nekur nav ietriekusies. Viņa uzsver, ka par jebkādu sadursmi būtu nekavējoties informējusi partneri.
Apzinoties savu atbildību, viņa tieši vaicā mīļotajam: "Vai dārgs remonts?" Niks atbildi nesniedz, vien smagi nopūšas un mudina doties ceļā, vaicājot: "Braucam?" Par spīti nepatīkamajam starpgadījumam, viņš ir apņēmības pilns padarīt dienu īpašu: "Šo dienu es veltīšu tikai Sindijai, jo viņa ir mana princese!"
Brauciena laikā abi gremdējās atmiņās par savu pirmo tikšanās reizi. Tā palikusi atmiņā kā unikāls notikums, pateicoties Andra Kiviča negaidītajam "privātkoncertam" turpat automašīnā.
Niks skaidro, ka sākotnēji tikšanās ar mūziķi bijusi saistīta ar ko pavisam citu: "Man vajadzēja viņu satikt, jo vajadzēja atdot grāmatu. Es viņam saku – vecīt, esmu randiņā ar Sindiju. Mēs aizbraucām, viņš bija diezgan iedzēris, es to redzu, viņš bija diezgan lielā alkohola reibumā, bet viņš sagatavojās – bija uzvilcis keponu, jaciņu, un iekāpa mašīnā, dziedot "Jūtot tā"."
Par šādu ekskluzīvu priekšnesumu Niks samaksājis 100 eiro. Sindijai šis pārsteigums licis justies kā saviļņotai pusaudzei, un viņa atzīst, ka nekas līdzīgs vairs nav pieredzēts: "Šo neviens nespēj pārspēt, neviens to nespēs atkārtot, tas bija kaut kas unikāls. Paldies Tev!"
