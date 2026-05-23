Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova devusies uz Šmakovkas muzeju. Tur viņu uzņem draugs Jānis, ar kuru abiem ir līdzīga pagātnes pieredze – cīņa ar alkohola atkarību. Satikšanās rosināja abos abpusējas un smagas atmiņas par posmu, kad grādīgie dzērieni sāka valdīt pār viņu ikdienu, novedot līdz kritiskām situācijām.
Jānis vēlas uzzināt, kas tieši pamudināja šo spilgto Latgales sievieti atteikties no alkohola. Sarunbiedre skaidro, ka lēmums briedis apziņā, saprotot – turpinot tādā pašā garā, sekas būs neatgriezeniskas. “Tev šķiet, ka dzert divas, trīs dienas ir robeža. Man pēdējais dzerstiņš ilga desmit dienas no vietas, un tajā laikā es sāku sarunāties ar sevi. Padomāju: "Ko tu dari?"” viņa klāsta.
Šo nepārtraukto desmit dienu plostošanu, kad robeža starp nomodu un miegu gandrīz izzuda, viņa raksturo kā savu visdziļāko emocionālo bedri. “Tu mosties, ierāvi, gulēt, mosties, ierāvi, gulēt,” stāsta Margarita. Atskatoties uz šo laiku, viņa neslēpj, ka grādīgie dzērieni kalpoja kā nepareizs instruments, lai aizbēgtu no dzīves problēmu gūzmas. "Vienkārši es sapratu – vai nu es kādu piekaušu, vai kaut kādus sūdus sataisīšu. Vai es vienkārši ielīdīšu tajā mazajā čauliņā savā iekšā... Es sapratu, ka es varu sataisīt problēmas. Es ieslēdzos vienkārši dzīvoklī un dzēru," atceras Margarita.
Toreiz nācies arī intensīvi mānīt tuviniekus un bērnus par savu faktisko atrašanās vietu, lai gan patiesībā viņa atradās pavisam citur: “Vienkārši pati ar sevi normāli "kniedēju" iekšā.” Lūzuma punkts sekoja brīdī, kad Margarita pieprasīja mātei iznest no mājām visus alkohola krājumus. Kopš tās dienas viņa ir skaidrā. Lai nostiprinātu jauno dzīvesveidu, viņa mērķtiecīgi izvēlējās strādāt diennakts tirdzniecībā, kur ikdienas skati kalpoja kā biedējošs atgādinājums. "Kad tu veries, ka tev veikalā ienāk reāli aizpampuši... Tu redzi – jauni cilvēki, un saproti: o, tas varēji būt tu," paskaidro Margarita.
“Arī pīpēšanu var atmest, bet, kā es saku – seksa nav, alkohola nav, vismaz pīpēšanu atstājiet man... Kaut kāds prieks,” viņa joko. Sarunā ar draugu viņa arī neslēpj, ka savulaik dzērusi līdz halucinācijām. Abi ar smaidu pārcilā kādu epizodi no svinībām, pēc kurām dāmu mājas nācies transportēt automašīnas bagāžas nodalījumā.
