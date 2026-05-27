Televīzijas personība un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita Kolosova ir devusies uz treniņu pie treneres Aleksandras Kurusovas. Ceļā uz sporta zāli Margarita uzsver, ka vienmēr pilda savus solījumus, pat ja apkārtējie par to šaubās, atsaucoties uz kopīgā pasākumā doto solījumu Aleksandrai apmeklēt viņas studiju.
"Daudzi cilvēki pieļauj kļūdu, ka netic – ja es kaut ko solu, tad es to izpildu," uzsver enerģiskā latgaliete. Ierodoties zālē, abas dāmas sirsnīgi sasveicinās. Telpā esošās gaismas virtenes Margaritai liek pasmaidīt par svētku noskaņu, taču Aleksandra asprātīgi atbild, ka pustumsa rada treniņam piemērotu gaisotni: "Zini, man patīk, kad nav daudz gaismas vakaros... a mums patīk "inķimņiks"."
Kurusova neslēpj prieku un pārsteigumu par viešņas uzdrīkstēšanos patiešām atnākt. Kad trenere apjautājas par sporta tērpu, Margarita atjoko, ka trenēsies tajās pašās drēbēs un savu žaketi novilks tikai tad, kad situācija kļūs kritiska. Kurusova solot, ka pēc intensīvā treniņa, kurā iespējams sadedzināt kalorijas viena kilograma vērtībā, žakete derēs daudz brīvāk. Lai atgādinātu par savu vecumu un pasargātu sevi no pārlieku lielas slodzes, Margarita pat paņēmusi līdzi personu apliecinošu dokumentu. Aizkadrā viņa skaidro, ka dokumentu uzrādīšana ir stratēģisks gājiens, lai Aleksandra saprastu: "Klausies, šī jau nav nekāda jaunule!"
Pēc pārģērbšanās sākas ķibeles ar sporta apavu uzvilkšanu. Uz treneres āķīgo jautājumu par spēju noliekties, Margarita reaģē ar ironiju, kas izvēršas smieklu vētrā. Viņa iedomājas, kāds skandāls izceltos sociālajos tīklos, ja trenerei nāktos palīdzēt viņai aizsiet apavus. Apzinoties gaidāmās fiziskās grūtības, Margarita nolemj izmantot pārbaudītu taktiku – novērst uzmanību ar runāšanu. "Un ko es vislabāk māku darīt? Muldēt! Vajag aizmuldēt treneri!"
Saruna ātri ievirzās privātās dzīves gultnē, apspriežot presē izskanējušās ziņas par Aleksandras jaunajām attiecībām. Margarita atgādina abu iepriekšējo sarunu Ziemassvētkos, kad Kurusova raizējusies par vientulību, un toreiz pat tikusi izskatīta iespēja meklēt brūtgānu Latgales zaļumballēs. Tagad situācija ir mainījusies, un Margarita, kura jau bija gatava rīkot atlases konkursu, priecājas par Aleksandras laimi.
Tomēr Kurusova neļauj sevi pilnībā novērst no mērķa un mudina beigt pļāpāt, lai sāktu sportot. Margarita vēl pēdējo reizi mēģina atlikt neizbēgamo, taču trenere paliek stingra – pļāpāšana treniņa laiku nesaīsinās, un nodarbība beidzot sākas.
