Televīzijas personība Margarita Kolosova, kura skatītājiem zināma no realitātes šova "Slavenības. Bez filtra", ir nonākusi pie lēmuma mainīt savu vizuālo tēlu. Meklējot atbildes un padomu, viņa vērsās pie stilistes Indras Salcevičas, kurai pirms gada tika veikta vēdera plastiskā operācija.
"Pēdējā laikā esmu sapratusi, ka man ir ķermeņa problēmas, kuras kaut kādā veidā varu izmainīt tikai ar ķirurģisku iejaukšanos," stāsta Margarita. Indras gadījumā tā bija tradicionālā abdominoplastika bez tauku atsūkšanas, kuras laikā ķirurgi likvidēja liekos audus un ādas ieloces vēdera apvidū.
Kad Margarita aicināja Indru izskaidrot šo medicīnisko pieredzi saprotamākos vārdos, stiliste dalījās savā stāstā: "Ļoti sen es biju diezgan kuplās miesās. Diezgan ilgā laikā zaudēju svaru. Tas nebija ātrs process, bet es to darīju pareizi, mainot uztura paradumus un strādājot ar sevi. Mans liekā svara stāsts ir saistīts ar emocionālo ēšanu. Kad nometu svaru, ticēju, ka ar aparātprocedūrām āda sarausies, bet tā nenotika. Man bija riktīgi milzīgs valnis. Tā kā man ir psoriāze, vasaras sezonā šī vieta bieži iekaisa, jo tā salocījās, radot diskomfortu. Visu laiku bija jālieto ziedes, pulveri... Es ilgi domāju un galu galā pieņēmu lēmumu."
Izvēli par labu pašmāju speciālistiem Indra vērtē kā ļoti veiksmīgu. Lai gan pēcoperācijas periodu apgrūtināja un pagarināja pēkšņi atklātā organismā neuzņēmība pret antibiotikām, vietējo mediķu pieejamība ļāva operatīvi reaģēt un sniegt vajadzīgo atbalstu tepat uz vietas.
Sarunas gaitā Margarita neslēpa, cik smagi viņai klājas ar pašreizējām svara problēmām, un šī vaļsirdīgā abpusējā diskusija palīdz viņai izsvērt, vai ķirurģija varētu būt īstais ceļš arī viņas situācijā.
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