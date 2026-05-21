Gaidot savu kārtu kāpt uz skatuves Dobeles zupas festivālā, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova piedzīvo negaidītu pārsteigumu. Viņas meita Annija nolēmusi parādīt mātei slepeni tapušu fotoarhīvu, kurā Margarita iemūžināta gaužām nepievilcīgos un amizantos mirkļos. Kamēr jauniete par savu veikumu ir stāvā sajūsmā, māte par redzēto ir neslēptā neizpratnē.
Gatavojoties priekšnesumam, Margarita spriež par repertuāru, uzsverot, ka jāizvēlas publikai labi zināmas dziesmas. Pamanījusi meitas rokās telefonu, viņa uzreiz kļūst piesardzīga un jautā: "Tu atkal plāno mani filmēt?" Annija steidz mierināt, ka šoreiz nē – viņa vienkārši vēlas parādīt jau esošos materiālus, kas tapuši mammai nezinot.
Māte uzreiz painteresējas par šo kadru tālāko likteni: "Nu, un kur tu viņu liksi?" Meita neslēpj, ka tie nonāks radinieku kopīgajā sarakstē. Izrādās, ka Annija jau ilgstoši nodarbojas ar šādu slēpto kameru un fiksē māti visos iespējamos neveiklajos momentos. Pētot meitas telefonu, Margarita nespēj valdīt emocijas un par vienu no attēliem nosmej: "Šis ir vispār krimināli." Annija neslēpj, kāpēc dalās ar šiem kadriem digitālajā vidē: "Ielikšu ģimenes grupā, lai pasmejas par tevi."
Margarita, joprojām nedaudz šokēta par savu izskatu, komentē redzēto: "Šeit es redzēju tādas bildes... Es saku, ka tādu bildi jāliek virsū uz cukura trauka, lai bērns cukuru neēd. 100 punkti, es pat pati nobijos! Kas tur ir! Ar pieciem zodiem gandrīz vai – tici vai nē! Tas pat nebija mans deguns, man likās!"
Uz jautājumu, cik plašai auditorijai šīs bildes tiek rādītas tīmeklī, meita pašpārliecināti nosaka: "Man ir saturs, visiem interesanti." Abas kopā pasmejas par kadriem, kuros neparastu rakursu dēļ Margaritas sejas vaibsti un dubultzods izskatās pārspīlēti. Meita lepni demonstrē savu veikumu: "Re, kur man ir vesela mape ar tevi!" Turklāt viens no kadriem jau pārtapis virtuālā uzlīmē, kas ceļo pa sociālajiem tīkliem.
Radošajos meklējumos Annija izmantojusi arī mākslīgo intelektu, vienā no bildēm mammai blakus piemontējot kādu kungu. Kad Margarita mēģina noskaidrot, kas ir šo šedevru saņēmēji, meita detalizēti izstāsta savu shēmu: "Ģimenes grupā dažreiz ielieku, man ir uztaisīts Snapchat privātais profils, kur es ielieku un, piemēram, tikai divi cilvēki redz." Šie izredzētie izrādās Annijas draugi.
Margarita pret meitas izpaušanos izturas ar sapratni un pat gandarījumu, aizkadrā bilstot: "Lai liek bērns, lai izpaužas. Un citiem uzreiz labāks garastāvoklis, viņi jau gaida: 'Annija, kad nākošā bilde būs? Nākamā sesija.'" Viņa pat ierosina samainīties lomām un nofotografēt Anniju līdzīgā, nepievilcīgā rakursā. Meita neiebilst un pat sniedz instrukcijas, kā panākt vislabāko efektu, savukārt Margarita joko, ka šo rezultātu parādīs savai auditorijai.
Turpinot abu kopīgo digitālā arhīva revīziju, māte painteresējas par meitas robežām: "Tu liec, un tev pofig, ko es par to domāju?" Jauniete mierina, ka galējībās neiet un pašas trakākās bildes nepublicē. Margarita par to pabrīnās, piebilstot, ka meita ļoti labi zina viņas veselīgo pašironiju: "Jo es esmu ah*jenna!" Uz ko Annija vienaldzīgi nosaka: "Jo tev ir vienalga."
