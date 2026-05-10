Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna ir devusies uz Daugavpili, lai vērtētu vietējā skaistumkonkursa dalībnieces. Gatavojoties pasākumam, viņa nodevās vizuālajiem uzlabojumiem un atklātām diskusijām, kas izgaismoja Magones iekšējo pasauli un nākotnes ieceres.
Kā izrādās, dzejniece ir bijusi tuvu radikālam lēmumam — šķirties no sava nekustamā īpašuma un doties nezināmajā. Tomēr plānus piebremzējis kādas autoritātes viedoklis, kurā Magone ieklausījusies. Lai gan padomdevēja vārds netiek atklāts, viņa ieteikums ir licis Magonei uz mirkli apstāties un izvērtēt savu rīcību, mācoties no pagātnes klupšanas akmeņiem. Viņa secina: "Tagad bišķi ar prātu jāsāk domāt."
Draudzeņu sarunā Ilva akcentēja kraso kontrastu starp to, kāda Magone bija iepriekš un kāda viņa ir šodien. Šī transformācija nav notikusi vienā mirklī, bet gan ilgstošā procesā. Ja vēl pirms pāris gadiem dzīve Sinolē šķita kā neapstrīdama konstante, tad šobrīd jaunie apstākļi ir pierādījuši, ka nekas nav nemainīgs. Ilva atgādināja par milzīgo darbu un enerģiju, ko Magone veltījusi, lai izveidotu sevi par tādu sievieti, kāda viņa ir patlaban.
Dzejniece arī pati atzīst panākto progresu, apzinoties, ka šī brīža realitāte sakrīt ar viņas senākajām vēlmēm: "Sava veida manifestācijas un afirmācijas laikam tomēr kaut kādā mērā arī strādā, jo, paskatoties atpakaļ, kaut vai šķērsgriezumā pirms diviem, trīs vai pieciem gadiem, šī jau ir cita Magone. Ne tā, kura kāpa priedē – tuntulis, karlsons."
Pēc šīs emocionālās un iedvesmojošās kopā būšanas abas dāmas bija gatavas spožajam uznācienam Daugavpils publikas priekšā.
