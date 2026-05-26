Digitālā satura veidotāja Intrisha, gatavojas kāzām ar savu līgavaini Viktoru. Sākotnējā iecere bijusi par pieticīgām un mierīgām svinībām, taču pēc publiskā paziņojuma sociālajos medijos plāni kļuvuši vērienīgāki, un pašreizējās kāzu izmaksas jau pārsniedz 18 tūkstošus eiro, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Pāra iepazīšanās notikusi draugu kāzās. Jau nākamajā dienā pēc iepazīšanās Viktors uzaicinājis viņu uz randiņu, bet aptuveni gadu vēlāk, 15. februārī, restorānā bildinājis. Pēc saderināšanās abi nekavējoties sākuši domāt par laulību ceremonijas organizēšanu.
Sākotnēji pāris apsvēris vienkāršāku variantu — nelielas svinības Jūrmalā tuvāko cilvēku lokā, apvienojot tās ar vakariņām un SPA atpūtu. Tomēr pēc tam, kad par saderināšanos tika paziņots publiski, Intrishu sākuši uzrunāt dažādi ar kāzu nozari saistīti cilvēki, piedāvājot savus pakalpojumus. Tā rezultātā iecere pakāpeniski pāraugusi plašākā projektā.
Plānots, ka laulību ceremonija notiks SPA kūrortā pie sirds formas ezera. Lai gan viesu loks būs salīdzinoši neliels — ap 11 cilvēkiem —, izmaksas būs ievērojamas. Divu nakšu uzturēšanās viesu kompleksā ar SPA un restorānu izmaksāšot 2700 eiro, dekorācijām un ziediem paredzēti 4000 eiro, kāzu organizatores pakalpojumi izmaksāšot 2000 eiro, savukārt fotogrāfa un videogrāfa darbs — 4750 eiro. Pēc Intrishas aplēsēm kopējās izmaksas sasniegušas 18 307 eiro.
