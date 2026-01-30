Jau no 31. janvāra plkst. 20.30 TV kanāla "360" un "Tet" veidotais ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" atgriežas ar jaunu sezonu uz vēl nebijušu galamērķi – eksotisko un kontrastu pilno Ruandu. Uz Āfrikas sirdi dosies raiba un drosmīga kompānija: TV personība Aivis Ceriņš, dziedātāja Asnate Rancāne, juriste Ieva Brante un komiķis, pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks.
Asas emocijas un šikas maltītes pusalgas apmērā
Ceļojums sāksies ar pamatīgu stresa devu Ruandas galvaspilsētas lidostā. Kaspars Breidaks, kurš pirmais uzņemsies grupas vadītāja lomu, attapsies pie tukšas bagāžas lentes. Kamēr Aivis, Asnate un Ieva jau kārtos savas somas, Kaspara koferis, šķiet, ir izgaisis.
TV personība Aivis Ceriņš šajā braucienā piedzīvos visu emociju gammu. Jau pirmajā naktī, sēžoties pie nomas auto stūres, Aivis sastapsies ar pirmo izaicinājumu – stūre ir labajā pusē. Sajaucot braukšanas joslas, viņš pamanīsies izbraukt tieši pretī pretimbraucošajai plūsmai. Piedzīvojumi turpināsies nākamajā dienā, kurā, kā izrādās, vienam no grupas dalībniekiem ir arī dzimšanas diena. Sumināšana notiks uz goda, jo četrotne ne tikai dosies uz veikalu un iztērēs pamatīgu naudas summu pārtikā un dažādos kārumos, bet arī nopirks īstu dzimšanas dienas torti. Ballīte iet uz pilnu banku – visi nolemj doties uz pilsētas dārgāko viesnīcu un restorānu. Viens ēdiens tur izmaksā tik, cik vidēji Ruandas iedzīvotājs nopelna pusmēneša laikā…
Asinis stindzinoši notikumi safari
Mūziķes Asnates Rancānes vadītajā dienā viņa vedīs savus ceļabiedrus uz Ruandas laukiem. Navigators ievedīs četrotni neizbraucamos bezceļos, kur palīdzību nāksies lūgt vietējiem bērniem. Emocionālākais brīdis tiks piedzīvots, kad vietējā kopiena par godu latviešiem sarīkos koncertu. Piedzīvojums turpināsies Akagera nacionālajā parkā, kur safari laikā žirafes un šimpanzes būs rokas stiepiena attālumā. Tomēr idille beigsies brīdī, kad milzīgs degunradzis, jūtoties traucēts, metīsies uzbrukt ceļotāju mašīnai.
Vai slavenības izturēs divas dienas bez dušas un elektrības?
Juriste Ieva Brante savās dienās pārsteigs visus, atsakoties no viesnīcu komforta. Viņas vadībā grupa nakšņos teltīs afrikāņu ciematā. Ievas rīts sāksies ar rīta rosmi, kuru ar neizpratni vēros vietējā bērnudārza audzēkņi, bet viens no izaicinošākajiem dienas uzdevumiem visa brauciena laikā būs smaga banānu groza nešana uz galvas. Vai slavenībām tas būs pa spēkam, vai nāksies atvadīties no 200 eiro kopīgā budžeta?
Dalībniekus piemeklēs nopietnas veselības problēmas
Noslēdzošā ceļojuma daļa būs Aivja Ceriņa pārziņā. Pamostoties teltī, viņš ar Asnati nolems doties rīta skrējienā, kas pārvērtīsies par vietējā ciema "gada notikumu".
Dodoties atpakaļ uz Ruandas galvaspilsētu Kigali, Aivis
visus vedīs baudīt Āfrikas naktsdzīvi. Kad pienāk vakars,
noskaidrojas, ka Ieva nejūtas labi, tāpēc paliek viesnīcā. Arī Aivis sūdzas par ne visai labu pašsajūtu, un, pienākot rītam, grupas vadītājs saprot, ka pašsajūta ir tik slikta, ka jāsauc ātrā palīdzība – viņam ir drudzis un temperatūra. Atbrauc mediķi, un Aivis nokļūst slimnīcā. Ir aizdomas, ka Aivim ir malārija…
