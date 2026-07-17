Zviedrijas "Swedbank" šogad pirmajā pusgadā strādājusi ar 14,54 miljardu zviedru kronu (apmēram 1,3 miljardi eiro) peļņu, kas ir par 10% mazāk nekā janvārī-jūnijā pērn, liecina piektdien publiskotais bankas finanšu pārskats.
Bankas ieņēmumi sešos mēnešos gada salīdzinājumā pieauguši par 3% un veidojuši 35,178 miljardus kronu, kamēr izdevumi aplūkotajā periodā palielinājušies par 20% līdz 14,736 miljardiem kronu.
Tīrie procentu ieņēmumi janvārī-jūnijā saglabājušies nemainīgi un bijuši 22,423 miljardi kronu.
Tikai otrajā ceturksnī "Swedbank" peļņa bijusi 7,195 miljardi zviedru kronu, kas ir par 2% mazāk nekā iepriekšējos trīs mēnešos.
"Swedbank" izdevumi šajā laikā pieauguši par 14% un veidojuši 7,854 miljardus kronu, bet bankas ieņēmumi pagājušajā ceturksnī ceturkšņa salīdzinājumā palielinājušies par 6% un bijuši 18,104 miljardi kronu.
Ienākumi no procentiem aprīlī-jūnijā sasnieguši 11,276 miljardus kronu, kas ir par 1% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.
Zviedrijas "Swedbank" ir meitasbankas visās trīs Baltijas valstīs.
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