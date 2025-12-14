Kuģu ģimene raidījumā “Ģimene burkā” ieradusies Vaidavā, lai dotos uz keramikas meistarklasi. Izkāpjot no mašīnas, Uģis pamana notekcauruli un māca bērniem, kā jāsit lāstekas, lai iegūtu “dabīgas konfektes”.
Atbraucot uz keramikas meistarklasi, Uģis un Linda ir sarūpējuši ciema kukuli - grāmatas un smaržkociņus. Pirms visi dodas iekšā, bērni un pats Uģis apstājas pie kādas lāstekas, kas izveidojusies notekcaurules galā. “Bērnībā mēs sitām pa šīm trubām un “žetoni” bira ārā. Nu, sitiet ar kāju!” bērnus aicina Uģis. Kad lāstekas no aprūsējušās notekcaurules nokritušas uz zemes, viņš aicina bērnus tās uzlasīt: “Paņemat arī to maziņo, viņu var sūkāt! Tā ir dabīgā konfekte! Jūtat, kā garšo?”
Aizkadrā viņš stāsta: “Mēs ļaujam saviem bērniem sūkāt ledu, jo tas ir forši! Tā ir bērnība! Kurš nav sūkājis ledu bērnībā? Paņem pēc iespējas garāku lāsteku un pēc tam kakls sāp – tas tak ir forši, ne? Man liekas, ka tas ir jauki!”
Interesanti, ka pa ceļam uz keramikas meistarklasi Uģis atklāja, ka neļauj bērniem ēst šokolādi, jo tajā esot kukaiņu kājiņas, bet laizīt lāsteku, kas pabijusi notekūdeņu trubā un nokritusi uz zemes, ļauj.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu