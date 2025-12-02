Pārtikas cenu salīdzināšanas rīku izstrādātāji no pirmdienas, 1. decembra, var saņemt datus no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP). Līdz 30. novembrim CSP ir saņēmusi vienu pieteikumu no komersanta, kurš izteicis vēlmi saņemt datus cenu monitoringa rīka veidošanai – no SIA "Lēta pārtika".
Statistikas pārvalde 1. decembrī sāk saņemt datus no lielākajiem pārtikas preču mazumtirgotājiem Latvijā – SIA "Rimi Latvia", SIA "Maxima Latvija" un SIA "Lidl Latvija", kalpojot kā starpposms cenu salīdzināšanas rīku izstrādē. Projekta mērķis ir sniegt iespēju patērētājiem salīdzināt cenas bieži lietotiem pārtikas produktiem, kas nepieciešami ikdienas uzturvielu uzņemšanai.
Turpmāk CSP no mazumtirdzniecības tīkliem saņems divu veidu datus – no šā gada 1. decembra statistikas pārvalde ik dienu saņems operatīvos datus par pamata pārtikas preču sarakstā iekļautajām precēm. Tos veikalu tīkli sniegs CSP katru dienu līdz plkst. 8, izmantojot drošu datu apmaiņas kanālu, kā arī ne retāk kā reizi nedēļā CSP no mazumtirgotājiem saņems datus par iepriekšējās nedēļas elektroniskajiem darījumiem jeb skeneru datus, proti, pirmo reizi CSP datus saņem 8. decembrī par elektroniskajiem darījumiem nedēļā no 1. līdz 7. decembrim.
Mazumtirgotājiem katru dienu būs jāsniedz CSP dati par pamata pārtikas precēm – to nosaukumu, svītrkoda numuru, cenu, atlaides cenu un cenu lojalitātes klientiem, kā arī atlaides periodu. Tāpat būs jānorāda preces daudzums un mērvienība, tirgotāja nosaukums, veikala tips un adreses, kur prece pieejama. Papildus būs jāsniedz informācija par preces ražotāju un ražotājvalsti.
Dati katru dienu būs jāsniedz par baltmaizi, rupjmaizi, saldskābmaizi, pasterizēto pienu, sieru, biezpienu, sviestu, krējumu, jogurtu, kefīru, paniņām, sīpoliem, burkāniem, ķiplokiem, bietēm, tomātiem, gurķiem, galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, lapu salātiem, ķirbjiem, kabačiem, kartupeļiem, āboliem, bumbieriem, zemenēm, dzērvenēm, brūklenēm, krūmmellenēm, jāņogām, upenēm, avenēm, cūkgaļu, malto cūkgaļu, mājputnu gaļu, malto mājputnu gaļu, liellopu gaļu, teļa gaļu, aitu gaļu, svaigām un atdzesētām jūras un saldūdens zivīm, kviešu miltiem, pilngraudu miltiem, griķiem, vistu olām, olīveļļu, rapšu eļļu, kā arī par saulespuķu eļļu.
