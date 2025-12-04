Akciju cenas Volstrītā trešdien pieauga, vājiem ASV nodarbinātības datiem atbalstot prognozes, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ pazeminās procentlikmes. Eiropas biržās akciju cenas mainījās bez vienotas tendences.
ASV privātajā sektorā novembrī negaidīti tika likvidēti 32 000 darbavietu, liecina kompānijas ADP apkopotā informācija. Šis kritums pārsteidza analītiķus, kuri bija prognozējuši, ka ASV privātajā sektorā novembrī tiks radīti 10 000 darbavietu.
"Tirgus priecājas par negaidīti vāju nodarbinātības ziņojumu, kas nozīmē, ka ir ticama FRS procentlikmju samazināšana tās sanākmē 9. un 10. decembrī," sacīja "CFRA Research" analītiķis Sems Stovols.
"Ir atgriezies optimisms par FRS procentlikmju samazināšanu pirms gada beigām."
Varbūtība, ka FRS samazinās procentlikmes 10. decembrī, tagad ir 89%.
Eiro vērtība pret ASV dolāru sasniedza augstāko līmeni pēdējās septiņās nedēļās, atzīmēja tirdzniecības platformas "IG International" analītiķis Aksels Rudolfs.
Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga par aptuveni 1%.
Kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība pieauga, atkal pakāpjoties virs 90 000 ASV dolāru atzīmes. Oktobrī tā bija sasniegusi rekordu 126 251 dolāra līmenī, bet novembrī tā nokritās zem 83 000 dolāru.
Āzijas akciju tirgos trešdien lielākoties bija kāpums.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,9% līdz 47 882,90 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 6849,72 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 23 454,09 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,1% līdz 9692,07 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 8087,42 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,1% līdz 23 693,71 punktam.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,5% līdz 58,95 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,4% līdz 62,67 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 0,6% līdz 28,21 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1625 līdz 1,1667 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3213 līdz 1,3352 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 155,88 līdz 155,23 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,00 līdz 87,39 pensiem par eiro.
