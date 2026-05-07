Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadītās brīvdienas bija lietainas, tāpēc vasaras plānus ne vienam vien nācās mazliet pārkārtot. Taču šādam laikam ir arī sava priekšrocība, var bez sirdsapziņas pārmetumiem ieritināties ērtāk un pievērsties grāmatai. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu topā šoreiz ir tikai viens jaunums, toties netrūkst grāmatu, kas pēc pārtraukuma atgriezušās desmitniekā.
Topa jaunums ir Kamillas Stēnas romāns "Atdusas vieta" (izdevniecība "Jumava"). Tā galvenā varone Eleonora dzīvo ar prozopagnoziju jeb nespēju atpazīt pazīstamu cilvēku sejas. Kad tiek nogalināta viņas vecmāmiņa Viviana, Eleonora aci pret aci sastop slepkavu, taču vēlāk nespēj viņu atpazīt. Drīz pēc tam atklājas, ka vecmāmiņa viņai atstājusi nomaļu muižu Zviedrijas mežos. Ar šo vietu saistīta vairāk nekā piecdesmit gadus sena pagātne un noslēpumi, kas pamazām nāk gaismā. Eleonoras nespēja atpazīt sejas visu padara vēl biedējošāku, jo pat pazīstama seja viņai nesniedz drošības sajūtu.
Tikmēr topa pirmajā vietā jau otro nedēļu pēc kārtas ir Ilzes Eņģeles "Nenotveramais Džo" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), sērijas "Vakara romāns" jūnija grāmata. Grēta Pelēkā četrdesmit piecu gadu vecumā jūtas dzīves zenītā. Viņai ir lielisks darbs brālēna Kaspara pasākumu aģentūrā, teju pieaugusi meita un beidzot arī mīļotais vīrietis, kurš ilgi izvairījies no attiecību formalizēšanas. Par dažām neērtām lietām Grēta gan labprātāk nedomātu, tostarp par savu lomu Kaspara mīlas trīsstūrī. Turklāt priekšā ir 2020. gads. Šodien jau zinām, ka ierasto dzīves ritmu tas mainīs pamatīgi.
Pēc neliela pārtraukuma pirktāko grāmatu desmitniekā atgriezies arī Emīlijas Henrijas "Amizants stāsts" (izdevniecība "Evita"). Romantiskais juceklis sākas brīdī, kad Dafnes līgavainis Pīters viņu pamet savas bērnības draudzenes Petras dēļ. Jaunajos apstākļos Dafne nonāk zem viena jumta ar Mailsu, kurš, sagadīšanās pēc, ir Petras bijušais draugs. Viņi ir ļoti atšķirīgi, abi nesen piedzīvojuši šķiršanos un sākumā viens no otra labprātāk turētos pa gabalu. Taču kopīgas bēdas, vasaras piedzīvojumi un apzināti maldinošas fotogrāfijas pamazām sarežģī jau tā gana amizanto situāciju.
Šoreiz topā ir gan tumši noslēpumi, gan ļoti atpazīstamas dzīves situācijas, gan romantisks juceklis ar krietnu humora devu. Trīs atšķirīgas noskaņas, un katrai savs lasītājs.
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