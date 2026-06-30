Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadītās brīvdienas mūs lutināja ar īstu vasaras karstumu. Kamēr vieni steidza baudīt sauli un atpūtu pie ūdens, citi atrada laiku arī labai grāmatai. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops šoreiz izceļas ar interesantu faktu – visas desmit grāmatas ir izdevniecības "Latvijas Mediji" izdotie darbi.
Pirmajā vietā ierindojusies Ilzes Eņģeles grāmata "Nenotveramais Džo". Grētai Pelēkajai šķiet, ka dzīve beidzot sakārtojusies – ir darbs, pieaugusi meita un ilgi gaidītas attiecības. Tomēr priekšā ir 2020. gads, kas pavisam drīz mainīs ierasto dzīves ritmu. Ilzes Eņģeles darbiem raksturīgs smalks humors, ironija un labi pazīstamas ikdienas situācijas, kurās viegli atpazīt arī pašiem sevi.
Topā atgriezies arī Daces Judinas "Silikons, saule un etiķis". Irmai Hermionei jubilejas diena nesākas gluži tā, kā iecerēts. Pazudis topošais vīrs, pie durvīm ierodas noslēpumains svešinieks, un ar to negaidītie notikumi tikai sākas. Tas ir stāsts, kurā netrūkst ne spriedzes, ne humora, un tieši šī kombinācija lasītājiem labi pazīstama arī no citiem autores darbiem.
Topā atgriezies arī Marvel komikss "Zirnekļcilvēks. Kaķa veiksme". Pīters Pārkers joprojām cenšas apvienot parasta skolēna ikdienu ar supervaroņa pienākumiem. Prakse laikrakstā "Dienas Taure", iepazīšanās ar Mailsu Moralesu un Gvenu Steisiju, kā arī cerība satikt Toniju Stārku sola daudz piedzīvojumu, humora un komandas gara. Tā ir grāmata, kas ieinteresēs gan ilggadējus Marvel fanus, gan tos, kuri Zirnekļcilvēka pasauli iepazīst tikai tagad.
Šoreiz pirktāko grāmatu desmitnieku vieno viena izdevniecība, taču katrs stāsts ir pavisam atšķirīgs. No latviešu oriģinālprozas līdz supervaroņu piedzīvojumiem, izvēle ir plaša, un katrs lasītājs tajā var atrast sev ko piemērotu.
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