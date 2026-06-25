Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Līgo svētku laiks ir klāt, tāpēc varam atskatīties uz aizvadītās nedēļas pirktākajām grāmatām. Topā šoreiz līdzās jau zināmiem favorītiem atrodami arī vairāki jaunumi, kas lasītāju vidū guvuši lielu atsaucību.
Starp jaunumiem šonedēļ ir arī Ingas Grencbergas romāns "Selīna, kā tev klājas?’" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"), kas tapis, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem. Tas ir stāsts par sievieti, kurai šķietami ir viss: ģimene, mīlestība un aizraušanās. Taču kādā brīdī dzīve sagriežas pavisam citā virzienā. Šis nav stāsts par zaudējumu vien. Tas ir stāsts par spēju turpināt dzīvot, meklēt sevi no jauna un atrast spēku arī tad, kad šķiet, ka viss apstājies. Inga Grencberga savos darbos bieži pievēršas sievietes iekšējai pasaulei, un arī šis romāns nav izņēmums.
Arī mazākajiem lasītājiem šonedēļ ir iemesls priecāties. Topā iekļuvusi grāmata "Pļavā. Grāmata ar lukturīti" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā aicina mazos lasītājus iepazīt pļavas augus, dzīvniekus un kukaiņus, izmantojot īpašu kartona lukturīti. Grāmata apvieno izzinošus faktus, jautājumus un krāsainas ilustrācijas, pārvēršot lasīšanu nelielā piedzīvojumā. Vasaras laikā, kad daba ir visapkārt, šāda grāmata var kļūt par lielisku sabiedroto jaunajiem pētniekiem.
Savukārt Emīlijas Henrijas romāns "Amizants stāsts" (izdevniecība "Evita") piedāvā vieglāku un vasarīgāku noskaņu. Pēc negaidītas šķiršanās Dafnei nākas sākt dzīvi no jauna, un apstākļu sakritības dēļ viņa nonāk zem viena jumta ar sava bijušā līgavaiņa jaunās draudzenes bijušo draugu. Abi ir ļoti atšķirīgi, tomēr kopīgas neveiksmes mēdz satuvināt. Asprātīgs, sirsnīgs un dzīvespriecīgs stāsts par jaunām iespējām, draudzību un pārsteigumiem, ko mēdz sagādāt dzīve.
Šīs nedēļas grāmatu izvēlē netrūkst ne emocionālu stāstu, ne vieglāku brīžu, ne iespēju doties nelielos piedzīvojumos kopā ar grāmatu varoņiem.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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