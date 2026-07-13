Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Pēc vairāk nekā astoņu gadu pārtraukuma Dens Brauns atgriezies ar jaunu Roberta Lengdona romānu. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu topā "Noslēpumu noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji") uzreiz pārliecinoši ierindojies pirmajā vietā.
Šoreiz Hārvarda simboloģijas profesors Roberts Lengdons dodas uz Prāgu, lai apmeklētu pasaulslavenās akadēmiķes Ketrinas Solomonas lekciju. Taču iecerētais pavēršas pavisam citā virzienā, kad Ketrina pazūd kopā ar manuskriptu, kas varētu satricināt gadsimtiem senus priekšstatus. Meklējot atbildes, Lengdons nonāk bīstamā notikumu virpulī, kurā nākas likt lietā gan zināšanas, gan intuīciju. Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Līva Kukle-Kalniņa. Dena Brauna romāni "Da Vinči kods", "Eņģeļi un dēmoni" un "Inferno" guvuši milzīgu popularitāti visā pasaulē un piedzīvojuši arī kino ekranizācijas, kurās Robertu Lengdonu atveidojis Toms Henkss.
Topā debitējusi arī Viestura Radovica grāmata "Pāris centimetru dzīves" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tajā apkopoti piecpadsmit latviešu leģionāru stāsti, kuru dzīves neatgriezeniski izmainīja Otrais pasaules karš. Žurnālists un vēsturnieks Viesturs Radovics ļauj runāt pašiem šo notikumu aculieciniekiem, saglabājot viņu atmiņas nākamajām paaudzēm. Grāmatu papildina arī līdz šim plašāk nepublicēti fotomateriāli no privātām kolekcijām.
Starp aizvadītās nedēļas jaunumiem ir arī Dženīvas Rouzas psiholoģiskais trilleris "Ideālā laulība" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Veiksmīgās advokātes Sāras Morganas dzīve šķiet nevainojama, līdz viņas vīrs Ādams tiek apsūdzēts savas mīļākās slepkavībā. Sārai jāizlemj, vai aizstāvēt cilvēku, kurš viņu nodevis, vai tomēr ļaut lietai ritēt savu gaitu. Romāns rosina aizdomāties, cik labi mēs patiesībā pazīstam sev tuvākos cilvēkus un cik trausla mēdz būt šķietami ideāla dzīve.
Šīs nedēļas topā līdzās pasaulē iemīļotiem trilleriem vietu atraduši arī patiesos notikumos balstīti stāsti un Latvijas vēstures liecības. Ja kāda no šīs nedēļas grāmatām ieinteresēja arī jūs, tās atradīsiet GLOBUSS grāmatnīcās un eglobuss.lv.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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