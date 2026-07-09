Noticis tas, par ko sporta sabiedrībā ticis runāts jau vairākus mēnešus, – Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) izpildvara otrdien atcēla Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) diskvalifikāciju, kā arī rekomendējusi starptautiskajām federācijām atcelt dalības ierobežojumus teroristu valsts sportistiem.
Vienīgais ierobežojums – pretendentiem ir jāatbilst antidopinga noteikumiem, savukārt neitralitātes statusa pārbaude, kas darbojās līdz šim, tiek atcelta.
Tas nozīmē, ka sperts vēl viens solis, lai okupanti pilntiesīgi piedalītos nākamajās olimpiskajās spēlēs 2028. gada vasarā Losandželosā, turklāt ne tikai individuālajos, bet arī komandu sporta veidos. SOK rīkojusies viltīgi, atbildību par Krievijas pielaišanu sacīkstēm uzliekot uz starptautisko federāciju pleciem. Daudzos olimpiskajos sporta veidos – pārsvarā individuālajos – agresori jau var startēt, dažos ar savām regālijām, savukārt SOK par Krievijas himnas, karoga un citu simbolu izmantošanu savās sacensībās sola lemt "piemērotā laikā".
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) stingri nosodījusi un neatbalsta SOK lēmumu, turpinot sadarboties un solidarizēties ar Ukrainas kolēģiem. Par nepieņemamu šādu rīcību uzskata arī premjers Andris Kulbergs, norādot, ka "Krievijas normalizēšana sportā, mākslā un mūzikā ir līdzvērtīga tās agresijas pret Ukrainu normalizēšanai", tas tikai vēlreiz parādot, ka finanšu intereses ņem virsroku pār morālajiem principiem. Tikmēr Ukrainas Olimpiskā komiteja norādījusi, ka ROC un tās kontrolētās sporta organizācijas turpina iesaistīties darbībās Ukrainas okupētajās teritorijās, kas ir pretrunā olimpiskajai hartai un līdz šim kalpoja kā iemesls okupantu diskvalifikācijai. Ukraiņu puse jau divkārt iesniegusi pārliecinošus pierādījumus par krievu rīcību Luhanskas, Doneckas, Hersonas un Zaporižjas apgabalos, taču SOK vadība to ignorējot.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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