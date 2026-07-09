Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) otrdien atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.
Tomēr SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu.
SOK arī noteica, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāiziet "vairākas" dopinga pārbaudes.
SOK paziņojumā, kurā izklāstīti vairāki nosacījumi, ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu starptautiskās federācijas var izlemt, vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu sacensībās Krievijā.
Saistībā ar 2028. gada olimpiskajām spēlēm SOK arī paziņoja, ka "atbilstošā laikā pieņems lēmumu par Krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu".
Krievija atzinīgi novērtēja šo lēmumu.
"SOK sūta skaidru signālu — olimpiskajai kustībai ir jāpaliek brīvai no politikas," ziņu platformā "Telegram" paziņoja Krievijas sporta ministrs Mihails Degtjarjovs, piebilstot, ka Krievija plāno piedalīties 2028. gada vasaras olimpisko spēļu Losandželosā kvalifikācijas sacensībās.
Krievijas atgriešanās sacensībās joprojām ir ierobežotāka nekā Baltkrievijai, kurai SOK maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.
SOK paziņoja, ka, lai risinātu "uzticības trūkumu" pēc virknes Krievijas dopinga skandālu, "visiem sportistiem, kas tikko atgriežas starptautiskajās sacensībās, pirms atgriešanās ir jāveic vairākkārtējas pārbaudes".
Ierobežojumi tika noteikti 2023. gada oktobrī, vairāk nekā 18 mēnešus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Krievijas Olimpiskā komiteja nolēma iekļaut kā biedrus sporta organizācijas anektētajās teritorijās.
SOK paziņojumā teikts, ka tā "rūpīgi uzraudzīs situāciju" anektētajās teritorijās.
"SOK nosoda karus, bruņotus konfliktus un vardarbību, kas izraisa cilvēku ciešanas neatkarīgi no to norises vietas," pauž SOK.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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