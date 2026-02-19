Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ir atlabis pēc traumas un gatavs atgriezties laukumā, trešdien sarunā ar medijiem pavēstīja pats spēlētājs.
"Jūtos labi un esmu gatavs atgriezties laukumā," trešdien sacīja Porziņģis, kurš jaunās komandas sastāvā vēl nav piedalījies nevienā spēlē.
Pēdējo maču latvietis aizvadīja janvāra sākumā, pārstāvot Atlantas "Hawks". Pirms divām nedēļām viņš maiņas darījumā pievienojās "Warriors", bet pretējā virzienā devās uzbrucējs Džonatans Kuminga un aizsargs Badijs Hīlds.
Porziņģa debija Goldensteitas klubā paredzēta piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad "Warriors" savā laukumā tiksies ar Bostonas "Celtics" — komandu, ar kuru liepājnieks 2024. gadā izcīnīja NBA čempiona titulu.
Vairāk nekā mēnesi ahileja cīpslas iekaisuma dēļ nespēlējušais basketbolists atzina, ka vēl pirms NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma intensīvi strādājis, kā arī izmantojis atpūtas dienas, lai sagatavotos atgriešanās brīdim. Viņš nav pārliecināts, vai piektdien dosies laukumā, taču ir gatavs to darīt un samierināties arī ar ierobežotu spēles laiku, ko solījis galvenais treneris Stīvs Kers.
″Kādreiz man riebās spēlēt īsus nogriežņus. It sevišķi, kad atgriezos laukumā pēc savainojuma," teica 30 gadus vecais basketbolists. "Ja spēlē īsus laika sprīžus, ir grūti atrast spēles ritmu. Taču
tagad esmu jau pieredzējis un varu ielēkt spēlē uzreiz. Diemžēl, bet tas manā karjerā ir bijis jau vairākas reizes."
Sezonas turpinājumā Porziņģis cer ar katru spēli uzlabot savu sniegumu, palielināt spēles laiku un sezonu noslēgt veiksmīgi, jo šis čempionāts savainojumu dēļ bijis saraustīts.
"Šī sezona man bijusi grūtāka nekā citas," sacīja Porziņģis. "Īpaši pēc tik labas sagatavošanās vasaras. Tagad soli pa solim ir jāiet uz priekšu."
Traumu un slimību dēļ latvietis šosezon piedalījies tikai 16 mačos, vidēji gūstot 17,1 punktu, izcīnot 5,1 atlēkušo bumbu un atdodot 2,7 rezultatīvas piespēles.
Desmit sezonu laikā NBA "Warriors" Porziņģim būs jau sestā komanda karjerā — iepriekš viņš spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks" rindās.
"Warriors" ar bilanci 29-26 ieņem astoto vietu Rietumu konferencē.
