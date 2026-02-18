Veselības inspekcija (VI) gatavo lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā saistībā ar bērna nāvi, kas pērn novembrī notika Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), iespējami sajaucot medikamentus.
Veselības inspekcija informēja, ka 16. februārī lieta izskatīta mutvārdu procesā, un patlaban tiek gatavots lēmums.
Kā jau ziņots, pagājušā gada novembra beigās BKUS, iespējams, ārstniecības personas rīcības dēļ dzīvību zaudēja bērns. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Latvijas Televīzija vēstīja, ka 2025. gada 26. novembrī onkoloģijas pacients, kurš ārstējās BKUS, iespējams, saņēma nepareizus medikamentus un mira. Slimnīca līdz šim nav atklājusi detalizētus notikušā apstākļus, kā arī nav sniegusi informāciju, vai konkrētā ārstniecības persona turpina darbu. Slimnīcā sākta iekšējā izmeklēšana.
Savukārt portāls "la.lv" ziņoja, ka bojā gājis astoņus gadus vecs bērns. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, nātrija hlorīda vietā pacientam ievadīts kālija hlorīds.
Par notikušo BKUS informējusi gan Veselības inspekciju, gan Valsts policiju. 2025. gada 5. decembrī policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas — par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.
Pēc traģiskā gadījuma veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) iepriekš solīja, ka tiks veiktas padziļinātas pārbaudes un izmeklēšanas gan BKUS, gan citās ārstniecības iestādēs.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu