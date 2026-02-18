Sniegputeņa radīto seku likvidēšana uz valsts autoceļiem piektdien, 13. februārī, un sestdien, 14. februārī, kopumā izmaksāja 1,17 miljonus eiro, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Piektdien, kad visā Latvijā ilgstoši sniga, valsts autoceļu uzturēšanas darbi izmaksāja 645 015 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Savukārt sestdien, kad nokrišņi mitējās, darbi turpinājās uz mazākas satiksmes intensitātes un zemākas uzturēšanas klases ceļiem — tika attīrīts sniegs un likvidēti aizputinājumi — un izmaksas sasniedza 528 016 eiro ar PVN.
Divu dienu laikā darbi uz valsts galvenajiem autoceļiem izmaksāja 292 538 eiro ar PVN, uz reģionālās nozīmes ceļiem — 555 412 eiro ar PVN, bet uz vietējās nozīmes ceļiem — 325 082 eiro ar PVN.
LVC norāda, ka 13. februārī valstī valdīja ārkārtēji laikapstākļi — bija spēkā vismaz viens no kritērijiem: nepārtraukta snigšana ilgāk par četrām stundām, atkala, vēja ātrums virs 20 metriem sekundē vai sniega sanesumu veidošanās uz brauktuves.
Šādos apstākļos ceļu uzturēšanā pieļaujamas atkāpes no normatīvos noteiktā sniega daudzuma uz brauktuves, un prioritāte tiek dota ceļu caurbraucamības nodrošināšanai.
Piektdien, 13. februārī, un naktī uz sestdienu Latvijā bija spēcīgs sniegputenis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu