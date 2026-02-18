Pēc sešu gadu pauzes pašmāju šūgeiza un drīmpopa apvienība "Tribes of the City" atgriežas ar savu piekto studijas albumu "Evidence of Embrace". Jaunais ieraksts fiziskā formātā un visās straumēšanās platformās iznāks 20. februārī, bet jau 27. februārī to būs iespējams piedzīvot klātienē albuma prezentācijas koncertā Tallinas kvartālā, koncertzālē Angārs, kur lielākā daļa dziesmu izskanēs pirmo reizi.
Šūgeizs un drīmpops Latvijas mūzikas vidē joprojām ir reta parādība, taču kopš 2003. gada "Tribes of the City" konsekventi darbojas tieši šajā laukā. Jau šonedēļ grupa atgriežas ar savu piekto studijas albumu "Evidence of Embrace". Albums seko 2019. gada ierakstam "Rust and Gold", kas saņēma Austras balvu, vairākus Zelta Mikrofona apbalvojumus un tika nominēts IMPALA balvai, apliecinot grupas vietu gan Latvijas, gan Eiropas neatkarīgās mūzikas kontekstā.
Albums "Evidence of Embrace", kas vinila plates un kasetes formātā iznāk jau 20. februārī, ir tapis Rīgā un Berlīnē. Klātienē to dzirdēt varēs 27. februārī Rīgā, koncertzālē "Angārs", un 28. februārī Liepājā, koncertzālē "Fontaine Palace", kur lielākā daļa jauno dziesmu izskanēs pirmo reizi. Abos koncertos pirms Tribes of the City uz skatuves kāps arī Baltijas valstīs iemīļotie ambientā indie pārstāvji "Eyre Llew" no Apvienotās Karalistes. Koncertu laikā jaunāko albumu varēs iegādāties par īpaši draudzīgu cenu.
Albuma pamattēma ir tuvības un satikšanās punkti, kas atstāj paliekošas pēdas. Apskāviens šeit tiek interpretēts kā nospiedums, kā satricinājums, kā nozīmīgs pagrieziena punkts. Dziesmu tekstos albums balansē starp personīgu pieredzi un sabiedrisku novērojumu. Tajā ir pārdomas par pārāk agru pieaugšanu, par izplūdušām robežām un apjukumu, kas izpausmi atrod tikai pēc gadiem.
Albums ir arī par attiecībām ar savu ķermeni un par atbrīvošanos no ārējām ekspektācijām.
Par "garīgās izaugsmes" komercializāciju un "labsajūtas industrijas" solījumiem, kas ved no iedomātām patvēruma vietām līdz pašatklāsmei tālās pasaules malās. Skanējumā Tribes of the City turpina veidot plašas, ģitārās balstītas ainavas, kas svārstās starp turbulenci un bezsvara stāvokli. Albuma tituldziesma "Evidence of Embrace", kas ir jau trešais singls no gaidāmā albuma, nupat ir nonākusi radiostācijās.
Apvienības "Tribes of the City" sastāvā ir Ksenija Sundejeva — vokāls, Sergejs Jaramišjans — ģitāra, Jānis Liepiņš — bass, Ints Barkāns — bungas un Ivars Pommers — ģitāra. Ierakstā piedalījās arī Aleksejs Siverenko — sintezators, Deniss Paškevičs — sintezators, Kristofers Knesis — sintezators, Andrejs Vasiļjevs — bass un orķestris.
