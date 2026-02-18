Atvadīšanās no Paulas Dukures notiks sestdien, 21. februārī, pulksten 12.30 Rīgas krematorijā, sociālajā medijā "Facebook" paziņojis viņas brālis Miks Dukurs.
Viņš aicinājis atvadīties klusi, ģimenes vārdā lūdzot cienīt tuvinieku mieru un privātumu. Viņš arī lūdzis, ja cilvēki vēlas nest ziedus, izvēlēties vienu baltu rozi.
Jau ziņots, ka Paula Dukure 14. februārī atrasta bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Valsts policija piektdien, 13. februārī, izsludināja Paulas Dukures meklēšanu, jo bija zināms, ka viņa 12. februārī ap pulksten 18.00 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā.
