Saistībā ar ieceri slēgt Daugavgrīvas cietumu darbu varētu zaudēt aptuveni 150 līdz 200 ieslodzījuma vietu darbinieku, norādījusi tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).
Viņa uzsvēra, ka šobrīd aktīvi notiek personāla atlase darbam jaunajā Liepājas cietumā, gatavojoties tam, ka tur nākotnē atradīsies lielāks ieslodzīto skaits. Ministre atzina, ka gan Jelgavas, gan Daugavgrīvas cietuma darbinieki jau pauduši gatavību pārcelties uz Liepāju.
Ministre skaidroja, ka visiem darbiniekiem būs jāiziet papildu apmācības, jo jaunais cietums atšķirsies gan tehnoloģisko risinājumu, gan resocializācijas pieejas ziņā. Vienlaikus ieslodzījuma vietu darbiniekiem būtiski palielināts atalgojums, un interese par darbu šajā nozarē esot augsta, neraugoties uz kopējo darbaspēka trūkumu valstī.
Lībiņa-Egnere norādīja, ka precīzs darbinieku skaits, kuri varētu zaudēt darbu Daugavgrīvas cietuma slēgšanas dēļ, vēl nav zināms un varētu kļūt skaidrāks nākamā gada vidū. Viņa piebilda, ka personāla skaita samazinājumu ietekmēs ne tikai cietuma slēgšana, bet arī Liepājas cietumā ieviestās tehnoloģijas, kas ļauj samazināt nepieciešamo darbinieku skaitu. Tāpat daļa darbinieku izvēloties doties izdienas pensijā.
Ministre uzsvēra, ka darbinieki jau iepriekš zinājuši par jaunā cietuma izveidi un vecāko ieslodzījuma vietu pakāpenisku slēgšanu, tāpēc būtiska pretestība pārmaiņām neesot vērojama.
Tāpat ministre atgādināja, ka iecerēta arī jauna sieviešu cietuma būvniecība Cēsīs, ko plānots īstenot ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, jo pašreizējā ieslodzījuma vieta neatbilst mūsdienu prasībām. Būvniecību paredzēts sākt 2028. gadā un pabeigt 2031. gadā, bet projekta izmaksas plānotas aptuveni desmit miljonu eiro apmērā.
