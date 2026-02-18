Uz autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9) notikusi sadursme starp kravas automašīnu un starppilsētu sabiedrisko autobusu, un daļēji bloķēta satiksme, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijā.
Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu.
Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA pastāstīja, ka patlaban negadījuma vietā strādā piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists.
NMPD mediķi ir apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokļus patlaban komentēt nevar.
Uz Liepājas šosejas ir bloķēta viena josla, bet autoceļš Jelgava-Tukums ir bloķēts Tukuma virzienā, informēja policijā.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu